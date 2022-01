Le MVP de la nuit | LeBron James souffle le show

Le Barclays Center n’aura jamais le prestige du Madison Square Garden, et les Nets n’auront jamais le public des Knicks, mais LeBron James ne manque jamais un rendez-vous à « Big Apple ». Pour son deuxième séjour à New York de la saison, l’ailier des Lakers a ébloui tout le monde par sa justesse, son leadership et même son sens du show dans la dernière ligne droite lorsqu’il a planté deux dunks en dix secondes sur deux interceptions.

Un journaliste lui demande si c’est la présence d’Anthony Davis, derrière lui, qui l’a poussé à prendre des risques en défense, et à tenter ces deux interceptions. Assis à ses côtés, l’intérieur se marre et LeBron aussi.

« J’aurais aimé dire que c’était grâce à AD, mais il n’était pas sur le terrain quand j’ai fait ça » fait remarquer LeBron James. « Maintenant, quand on a avec soi un joueur candidat chaque année au titre de DPOY, et quel que soit son temps de jeu, on peut effectivement tenter des choses qu’on ne ferait pas s’il n’était pas là. Parce que vous savez que vous avez une protection derrière vous. Ou devant vous selon les situations. »

Face à des Nets bien naïfs, LeBron James signe un 18e match de suite à 25 points et plus, avec 33 points, 7 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres. Le tout sans la moindre balle perdue, avec une impression de facilité, sans doute due effectivement à la présence d’Anthony Davis à ses côtés. Les Lakers ont dégagé une certaine sérénité, et c’était rare depuis plusieurs semaines.

Aux premières loges, Anthony Davis n’a qu’un souhait : s’adapter à LeBron James qui expliquait en début de semaine qu’il était dans l’une des meilleures périodes de sa carrière.

« Je suis un fan de basket, et j’étais impressionné… C’était plaisant regarder » reconnaît l’intérieur des Lakers. « Désormais, j’essaie de le compléter pour qu’il ait moins de pression à supporter. C’est mon boulot, et c’est notre boulot à tous de faire en sorte de l’aider, et de lui ôter de la pression. »