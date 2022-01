Les Suns verrouillent l’avenir de leur GM

NBA – Nommé dirigeant de l’année la saison dernière, James Jones est pour beaucoup dans le parcours ascendant des Suns depuis la fin de saison 2019-2020.

L’histoire de James Jones est une véritable « success story ». Champion NBA en tant que joueur en 2012, 2013 avec le Heat puis en 2016 avec les Cavs, toujours aux côtés de LeBron James, le shooteur s’est ensuite reconverti en tant que dirigeant dès l’annonce de sa retraite, endossant d’abord le rôle de vice-président des opérations basket des Suns à l’été 2017 avec la réussite qu’on lui connaît.

L’ascension des Suns a été continue depuis, et James Jones y est pour beaucoup, avec la nomination de Monty Williams à la tête de l’équipe, le recrutement de Chris Paul et en épaulant le trio formé en compagnie de Devin Booker et Deandre Ayton d’éléments complémentaires.

L’ensemble a conduit Phoenix jusqu’aux Finals la saison passée et il a logiquement été élu dirigeant de l’année en 2021. Sur sa lancée, la franchise caracole en tête de la NBA, et James Jones vient d’être prolongé pour plusieurs saisons comme GM des Suns avec un contrat dont la durée et le montant n’ont pas encore été dévoilés.

« Je me sens chanceux et je suis extrêmement reconnaissant de faire partie de cette organisation », a déclaré James Jones à The Undefeated. « C’est plus que je n’aurais jamais pu rêver, de faire partie d’une équipe comme celle-ci, aux côtés de certains des meilleurs professionnels dans tous les sports. Et d’avoir le succès que nous avons, c’est tellement plaisant. Quand vous entrez dans ce métier, vous ne savez jamais vraiment à quoi il ressemblera vraiment ».

Près de cinq ans après son arrivée, les Suns semblent plus que jamais en position de décrocher le premier titre de champion NBA de l’histoire de la franchise.

« C’est notre rêve, mais nous savons que c’est un long chemin », a ajouté James Jones. « Plus que tout, ça nous a aidés à apprécier chaque jour. C’est de là que vient notre joie, c’est que chaque jour nous avons la chance d’aller sur le terrain pour se battre, et essayer de construire des automatismes et cette capacité de gagner un titre. Ça ne veut pas dire que nous y arriverons, mais nous savons que si nous faisons ce que nous devons faire, nous aurons une chance. Et c’est tout ce que nous pouvons demander ».