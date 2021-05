Coéquipier préféré de LeBron James, James Jones veut lui barrer la route

Avant de bâtir une franchise avec le deuxième bilan de la NBA, James Jones s’aventurait sur les parquets NBA aux côtés de LeBron James. Lors de ses 7 dernières saisons en tant que joueur, James Jones a suivi le « King » à la trace. Ce qui lui a permis de connaitre 7 finales NBA consécutives et d’empocher 3 titres.

De ce fait, une amitié est née entre lui et LeBron, à tel point que ce dernier considère Jones comme le meilleur coéquipier qu’il ait côtoyé dans sa carrière. Un bel hommage quand on recense toutes les stars avec lesquelles le natif d’Akron a évolué.

Une série de prestige pour le retour en playoffs

C’est pourquoi le GM trépigne d’impatience à l’idée d’affronter celui qu’il considère comme le « GOAT ». « C’est le plus grand. » affirme Jones sur les ondes d’ESPN. « Certes, mon jugement est biaisé car je le connais personnellement et je l’ai vu de près. Mais il n’y a aucun autre mot pour le décrire et c’est le compétiteur ultime. C’est un excellent joueur et vous devez battre les très bons joueurs des très bonnes équipes pour arriver à vos fins, et notre objectif, c’est de gagner un titre NBA. »

Si James Jones a raison sur le fait qu’il faut battre les meilleures pour arriver au sommet, les fans des Suns auraient sans doute apprécié un autre tirage.

« C’est un sacré défi, et ça va être plaisant. On vit pour ces moments là. On ne prend rien pour acquis parce qu’on n’a pas souvent la chance de t’opposer aux meilleurs » poursuit Jones. « Je suis vraiment impatient et je suis sûr que c’est le cas pour lui aussi. Sérieusement, je n’attends que ça alors que je ne joue même pas ! C’est le genre de choses dont on va parler pendant des années car je prévois de rester ici pendant un long moment et je sais qu’il veut en faire de même. »