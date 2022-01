Patty Mills distingué par le gouvernement australien

C’est en 2021 que Patty Mills a connu la point d’orgue de sa carrière internationale. Capitaine des Boomers, il a mené l’Australie jusqu’à la troisième marche des Jeux olympiques de Tokyo au terme d’une prestation magistrale face aux Slovènes de Luka Doncic, avec 42 points. Un accomplissement extraordinaire pour tout le basket australien, l’équipe nationale ayant buté à quatre reprises à la quatrième place.

En parallèle, le meneur a également été actif sur le plan caritatif, mettant en avant la communauté aborigène à sa façon, comme l’a remarquablement souligné Andrew Gaze, légende du basket australien.

« Il l’a fait d’une manière qui ne divise pas. C’est la chose qui ressort le plus. Nous vivons dans un monde qui est actuellement très divisé. Pourtant, il a apporté sa contribution par ses actions et ses paroles, et il l’a fait d’une manière qui essaie d’éduquer, pas d’exiger ou de diviser ».

Fierté, respect et influence positive

À l’occasion de l’Australia Day, Patty Mills a ainsi été nommé membre de l’ordre d’Australie aux côtés d’autres sportifs comme le pilote Daniel Ricciardo ou la nageuse Emma McKeon.

Sélectionneur des Boomers, Brian Goorjian s’est notamment exprimé sur les qualités « extra-sportives » de son capitaine, comme la fierté de ses origines, le respect par rapport au reste du groupe et cette énergie positive qu’il y dégage et qui lui permet d’entraîner tout le monde dans son sillage.

« Tout le monde sait dans l’industrie du sport que ce gars est un formidable leader, qu’il se soucie de tout », a-t-il confié. « Il fait toujours les bonnes choses. Il a une influence positive. Tout le monde peut parler, mais la vérité se trouve dans l’action, les gens qu’il touchait, l’impact qu’il avait sur l’équipe australienne et le sport en général. Dans un contexte actuel où nous sommes confrontés à de nombreux problèmes sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et l’Australie a besoin d’une influence positive. Patty est dans une position qui lui permet d’avoir une énorme influence et nous avons la chance que son influence soit si puissante, pas seulement sur les Boomers mais sur tout le pays ».