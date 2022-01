Le Top 10 de la nuit | Jeremiah Robinson-Earl évite le poster et la sortie du ballon

Il n’y avait que quatre matchs mais les monteurs de la NBA avaient tout de même du matériel pour leur Top 10. Ils semblaient d’ailleurs pressés vu le rythme auquel s’enchaînent les actions…

Parmi tout ça, on retiendra la superbe (et vraie) passe aveugle de Nickeil Alexander-Walker pour Jaxson Hayes sur le contre-attaque, le shoot du milieu du terrain d’Ayo Dosunmu mais surtout les deux énormes contres de la nuit. Le premier pour JaVale McGee, qui aspire le ballon, et le second pour Jeremiah Robinson-Earl, qui évite le poster de Troy Brown Jr. et parvient à éviter la sortie du ballon dans la foulée, alors qu’il est en train de tomber.