Sans Ben Simmons, Joel Embiid s’autorise des courses folles

Depuis quasiment six semaines, Joel Embiid est effrayant offensivement. Il est sur une série de 14 matches de suite à au moins 25 points marqués et, sur ces 17 dernières rencontres, à 15 reprises, il a dépassé les 30 unités…

En plus d’inscrire 33.8 points de moyenne depuis le 12 décembre dernier, il shoote aussi à 55% de réussite et 41% à 3-pts. En clair : rien ni personne ne semble pouvoir l’arrêter.

« Je pense que je peux être un des meilleurs scoreurs de la ligue », estime-t-il pour Sixers Wire. « Avec les progrès que j’ai faits depuis deux ou trois ans, je suis plus complet. Mais j’ai encore du chemin à faire et je peux toujours ajouter des choses à mon jeu. »

Outre dans les chiffres, l’absence de Ben Simmons cette saison le pousse à en faire plus dans le jeu. Les troupes de Doc Rivers essaient de varier leur attaque et on voit un Joel Embiid bien plus passeur. Il délivre de superbes passes et sa moyenne confirme ses progrès puisqu’il affiche 4.3 offrandes par match, son record en carrière.

Un autre domaine où il est plus présent cette saison, c’est sur le jeu rapide. Plusieurs fois déjà, il a pris le rebond, remonté la balle et terminé l’action avec un gros dunk. Ses « coast-to-coast » sont autoritaires et traduisent son envie de jouer ces séquences, habituellement réservées à Ben Simmons.

« Pouvoir remonter la balle et jouer la transition, j’ai toujours été comme ça, sauf que cette année, j’ai davantage la liberté de le faire. Les années précédentes, on avait quelqu’un qui était si fort dans ce domaine (Ben Simmons, donc…) qu’on n’avait qu’à lui donner la balle pour lancer l’attaque. Son absence provoque un vide dans ce secteur. Voilà pourquoi j’ai décidé de changer de dimension dans ces moments-là » conclut-il.