Sans véritable meneur de jeu, l’attaque des Sixers s’adapte

Composer sans leur meneur de jeu habituel, les Sixers savent faire puisque depuis le début de saison, ils évoluent sans Ben Simmons. C’est Tyrese Maxey qui a pris la suite du All-Star mais comment faire quand ce même Maxey est lui aussi absent ? À l’isolement depuis trois matches, il a rejoint Shake Milton, touché au dos, sur la liste des absents et les Sixers sont donc très diminués à ce poste. Pour s’en sortir, Doc Rivers a décidé de diluer les responsabilités : il n’y a plus de meneur, mais uniquement des « porteurs de balle ».

« C’est ce qu’on veut faire tout le temps, avec une attaque qui peut démarrer de partout, à n’importe quel endroit du terrain », explique le coach de Philadelphie à NBC Sports. « Vu les absents, on est obligé de fonctionner comme ça. On en a parlé et on travaille dessus chaque jour. Quand Tyrese, Shake ou Seth Curry sont sur le parquet, on leur donne la balle. Là, on ne peut plus le faire, et notre attaque commence plus vite. On démarre avec 21 secondes à jouer, et non plus lorsqu’on a trouvé notre meneur. On gagne quelques secondes sur l’horloge. »

Que la balle circule plus dans les mains de Furkan Korkmaz, Tobias Harris et Joel Embiid n’a pas eu un impact négatif jusqu’à maintenant. Les Sixers gagnent du temps sur l’horloge des 24 secondes, mais aussi de l’efficacité. En trois matches sans Tyrese Maxey, ils affichent 122 points de moyenne sur 100 possessions et délivrent 29 passes décisives de moyenne.

« Je me sens comme un meneur de jeu en ce moment », glisse Furkan Korkmaz pourtant. « J’essaie de mettre en place les systèmes, Doc me donne cette liberté. J’ai vraiment la sensation d’être un meneur, bien plus qu’un simple joueur qui remonte la balle. »

« On passe par Joel Embiid, c’est sûr, mais pas quand on est statique, on le fait en rythme »

Le symbole de ce changement de style, c’est Joel Embiid, qui, non seulement détruit les défenses avec ses shoots, ses points et sa puissance, mais aussi s’illustre avec un sens de la passe plus développé. Il tourne ainsi à 7 passes décisives de moyenne sur les trois derniers matches.

« La balle trouve le bon joueur », poursuit Doc Rivers. « Je pense qu’on commence à bien le comprendre. On passe par Joel Embiid, c’est sûr, mais pas quand on est statique, on le fait en rythme. »

Ce qui permet au pivot camerounais de trouver de si bonnes passes, qui offrent des paniers faciles à ses coéquipiers près du cercle, c’est le « dunker spot » des Sixers. C’est-à-dire cette position ligne de fond, entre le panier et la ligne à 3-pts. Elle fut importante pour les Bucks la saison passée, afin de soulager Giannis Antetokounmpo face au mur qui se présentait souvent devant lui.

Et c’est une excellente solution pour jouer dans le dos d’une défense et ainsi varier le jeu offensif, pour éviter de n’avoir que des options à 3-pts, quand Joel Embiid est pris à deux.

« Tous les joueurs évoluent à ce « dunker spot » », annonce Danny Green. « Matisse Thybulle est à l’aise dans cette position, car il est tellement athlétique et peut attraper la balle et finir près du cercle. Tyrese, lui, c’est la première année qu’il fait ça. Jouer avec Embiid, ce n’est pas compliqué. Il attire les prises à deux et donne des passes. »