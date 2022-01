Joel Embiid écrase tout sur son passage : « une sorte de routine »

Elu Joueur du mois de décembre, Joel Embiid pourrait bien réaliser le doublé s’il continue comme ça. Ses Sixers ont pris 2022 par le bon bout avec six victoires de suite, et le pivot All-Star vient d’enchaîner un sixième match de suite à 30 points et plus ! En pleine possession de ses moyens physiques, Embiid marche sur ses adversaires, que ce soit au poste bas, sur demi-terrain, et même sur tout terrain. Cette nuit encore, face aux Spurs, il a réalisé un gros coast-to-coast terminé par un dunk rageur.

« A ce stade, c’est une sorte de routine » résume Tobias Harris. « On peut voir la crainte dans les yeux des défenseurs. C’est un arrière dans le corps d’un pivot. S’il voulait marquer 40 points, il pourrait les inscrire. Il sait comment faire basculer un match. »

Pour progresser, il regarde des vidéos de Michael Jordan et Kobe Bryant

Auteur de 31 points et 12 rebonds face à un bon Jakob Poeltl, Embiid impressionne de plus en plus par sa qualité de créateur, mais aussi son dribble. Rarement, on a vu un joueur de 2m13 et plus maîtriser son dribble comme il le fait. Et si Embiid a progressé, c’est parce qu’il avait le sentiment que c’était indispensable.

« Après nos défaites en playoffs en 2018 et 2019 face aux Celtics et aux Raptors, mon entraîneur (Drew Hanlen) et moi nous sommes concentrés sur le dribble » explique le Camerounais. « C’est à ce moment-là qu’on a commencé à vraiment regarder des vidéos de MJ et de Kobe, et d’autres arrières. C’est aussi un moyen de progresser dans la création. C’est aussi dû au fait que j’ai toujours tout observé, et j’ai toujours vu les secteurs dans lesquels on me critiquait. Je pense que depuis deux ans, c’est le seul domaine dans lequel on me critiquait. »

Voilà pourquoi Embiid, sans atteindre le niveau d’un Nikola Jokic, est de plus en plus créateur, et pas uniquement sur les prises à deux. En tête de raquette ou au poste, il attire évidemment les défenses, mais il ne bloque plus l’attaque. Au contraire puisque ses coéquipiers bougent sans ballon autour de lui, et Matisse Thybulle, Seth Curry et Tobias Harris profitent de ses caviars. On écrit « caviars » car ce sont de vraies très belles passes, et pas uniquement des transmissions de ballon.

« Je veux vraiment rendre mes coéquipiers meilleurs, mais aussi moi. De temps en temps, je peux faire mieux encore. Il y aura des erreurs ici ou là. Ce ne sera pas parfait, mais chaque jour, j’essaie de faire mieux » poursuit-il.

En tant que « franchise player », Embiid cible aussi des éléments de progression chez ses coéquipiers, et il pense à Thybulle, assis à ses côtés en conférence de presse. Auteur d’un 5 sur 5 aux tirs, le jeune ailier pourrait franchir un cap s’il se décidait à devenir un danger extérieur. Embiid l’encourage à le faire.

« Je veux qu’il shoote plus de 3-points. Il passe son temps à faire des feintes, et je ne sais pas pourquoi. Shoote, et on s’en fout si tu rates » lui explique-t-il. « Bien sûr, on l’utilise comme dunkeur. Et s’ils le laissent démarqué, c’est une passe facile. Il aura des actions pour lui, mais quand il fait une passe à 3-points alors qu’il est grand ouvert, ça me rend dingue. Je n’ai pas compris, et je n’arrive pas à y croire… »