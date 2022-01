Kevon Looney rassure les Warriors

Véritable « Iron Man » des Warriors cette saison puisqu’il est le seul titulaire à avoir pris part à toutes les rencontres, Kevon Looney a franchir un cap sur le plan individuel pour sa septième saison dans la Baie. Si son exercice n’est pas forcément ronflant du point de vue statistique (6.2 points et 7.2 rebonds), le pivot sorti de UCLA brille par son sérieux, sa solidité et son abattage dans les tâches qui ne se voient pas sur une feuille de stats.

La nuit dernière, lors de la victoire de Golden State face à Utah, le pivot a notamment réalisé un gros « money-time », enchainant un panier avec la faute en attaque puis une séquence défensive décisive sur Bojan Bogdanovic. En grande forme physique, à l’inverse de son jeune coéquipier et collègue sur le poste James Wiseman, toujours blessé, il est devenu un cadre indispensable des Warriors.

« Je ne me suis jamais senti aussi bien » justifiait-il alors qu’il avait connu des saisons plombées par les problèmes physiques. « Par le passé, je ne sais pas si j’aurais été capable de jouer un back-to-back, de jouer plus de 20 minutes. Mais cette saison, je me sens bien, je suis en confiance et mon corps réagit bien. »

Stephen Curry ne manquait pas de couvrir d’éloges son pivot, qui n’a que 25 ans. « Quand on connaît le basket, on connaît son impact. Si vous regardez le basket de loin, vous n’allez peut-être pas remarquer son impact quotidien. Nous en sommes témoins et nous comprenons son importance pour notre équipe. Même quand il est dépassé physiquement, il se bat et accepte le challenge. Avec lui, on peut défendre les intérieurs en un-contre-un, et donc mieux défendre la ligne à 3-points. Sa communication sur pick-and-roll est incroyable car sa voix porte. »

La confiance de la franchise envers Kevon Looney est telle que Bob Myers et son staff ont choisi, l’été dernier, de ne pas recruter de pivot supplémentaire malgré la blessure longue durée de James Wiseman.

Le GM de la franchise a ainsi préféré cibler Otto Porter Jr. et Nemanja Bjelica, des profils d’ailiers ou d’ailiers-forts fuyants, dans le moule du jeu des Warriors. Et à quelques jours de la « trade deadline », ils n’auraient pas l’intention de toucher à leur effectif, preuve que Golden State lui fait totalement confiance sous le cercle.