Au propre comme au figuré, Kevon Looney tourne à plein régime

Si vous invitez Kevon Looney à manger chez vous, vigilance avec le contenu de son assiette. Depuis qu’il a été drafté par les Warriors en 2015 (30e choix), le pivot a enchaîné les soucis physiques. La neuropathie (trouble neurologique à l’origine d’intenses douleurs) dont il a souffert dans plusieurs zones du corps (doigts, poignets, coudes…) était connue. Ses problèmes d’estomac un peu moins.

Poussé par les Warriors à réaliser une batterie de tests, l’intérieur s’était rendu fin 2019 à la célèbre et réputée Mayo Clinic, dans le Minnesota, où les spécialistes lui avaient conseillé de revoir son régime alimentaire : adieux le gluten, les produits laitiers, les bonbons ou encore les sodas.

Malgré son goût pour la viande, Kevon Looney a dû se résoudre à pratiquer le pesco-végétarisme, consistant à s’abstenir de consommer de la viande, mais à consommer la chair issue des poissons et des crustacés. Les experts préconisaient d’ailleurs qu’il se contente de poisson et de légumes pendant six mois, afin d’identifier les allergies potentielles, susceptibles d’enflammer son système digestif.

Plus lent sur le terrain

Tout au long de la saison 2019/20, Kevon Looney avait en effet souffert de constipation sévère et d’épisodes répétés de nausée. « J’ai eu une mauvaise bactérie qui me gênait », rapporte le joueur, à qui le San Francisco Chronicle consacre un papier. « Ça a un peu chamboulé mon poids. J’étais plus lourd que je ne devais l’être parce que j’étais trop affaibli, entre autres. Cela s’est transposé sur le terrain parce que j’étais beaucoup plus lent. Mon corps était en train de se décomposer. Je n’étais pas capable de récupérer après une séance d’entraînement intense. »

Aligné seulement à vingt reprises lors de cette saison-là, il avait également dû être opéré des muscles de la ceinture abdominale. « Une neuropathie est quelque chose de complexe à laquelle les médecins n’ont pas vraiment de réponse », reprend l’intérieur. « Ils ont chacun leur théorie. Je devais faire face à beaucoup de choses mais je dirais que c’est mon estomac qui me causait le plus de problèmes. Une fois que je m’en suis occupé, cela m’a aidé à tout gérer beaucoup mieux. »

Et c’est tant mieux pour les Warriors qui peuvent désormais compter sur un joueur en parfaite santé – pas un match raté cette saison – qui colle parfaitement à son rôle.