Jordan Poole casse les chevilles de Jordan Clarkson, et pourtant il est loin au classement. Il faut dire qu’il y a de jolies choses dans le Top 10 de la nuit avec les belles passes de LaMelo Ball, Nikola Jokic et Joel Embiid ou encore le alley-oop entre Russell Westbrook et LeBron James.

Mais la star de la soirée, c’est Jalen Suggs avec un superbe 360° sur contre-attaque, et un gros dunk sur DeMar DeRozan.