Anthony Davis sur le retour

Aperçu plusieurs fois à l’échauffement des Lakers, sans la moindre genouillère, Anthony Davis pourrait effectuer son grand retour ce dimanche soir pour la belle affiche face au Heat.

Victime d’une grosse entorse du genou gauche après un choc avec Jaden McDaniels, l’intérieur All-Star n’est plus que la « injured list » et il est considéré comme « incertain » pour le match. Ce qui signifie que sa participation sera décidée quelques heures avant la rencontre.

« Dès que AD sera prêt, on va adorer ça, c’est clair » a réagi LeBron James. « Ce que je veux dire, c’est qu’il est l’une de nos armes les plus importantes, et avec lui sur le terrain, cela nous apporte tellement plus en attaque et en défense. Mais sa santé reste la chose la plus importante, et une fois qu’on saura qu’il est rétabli, et qu’il sait qu’il est rétabli, on le reverra sur le terrain, et on commencera par l’aider à retrouver son souffle et son rythme. »

Touché fin décembre, Anthony Davis vient de manquer 16 matches d’affilée, et en son absence, les Lakers affichent un bilan négatif avec 7 victoires pour 9 défaites. Même s’il ne joue pas ce soir face au Heat, l’objectif est toujours de le faire reprendre pendant ce « road trip » de six matches qui prendra fin le 30 janvier à Atlanta.