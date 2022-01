Le MVP de la nuit | Chris Paul, l’éternel

Bismack Biyombo (21 points à 9/12 au tir, 13 rebonds, 5 passes et 2 contres) continue d’impressionner et le Congolais aurait donc fait un bon MVP de la nuit, mais Chris Paul reste la clé pour les Suns.

Face aux Pacers, alors que Phoenix revenait à domicile après son « road trip », le « Point God » a encore fait la démonstration de sa maîtrise. En commençant d’abord le match par un 7/7 au tir, mais surtout en mettant sur orbite ses coéquipiers, Mikal Bridges sur les coupes ou JaVale McGee et Bismack Biyombo sur le pick-and-roll.

Le meneur est en train de complètement relancer la carrière de l’ancien joueur des Hornets et des Raptors, tout en continuant de faire étalage de sa science du basket.

Il finit la rencontre avec 18 points (8/11 au tir) et 16 passes. C’est la 99e match de sa carrière à plus de 15 passes décisives, ce qui lui permet de dépasser Isiah Thomas dans cette catégorie. Seul John Stockton (293), Magic Johnson (189), Steve Nash (110) et Oscar Robertson (106) le précèdent désormais.

Tout roule à Phoenix, qui a pris le large en tête de la conférence Ouest et de la ligue (36 victoires – 9 défaites). Le seule petit point d’inquiétude étant le temps de jeu de Chris Paul qui, à 36 ans, a joué 41 minutes.