Les Pacers digèrent mal le « Big Bismack »

Vainqueurs des Lakers puis des Warriors, les Pacers ne réaliseront pas la passe de trois. Toujours privés de quatre titulaires, les hommes de Rick Carlisle s’inclinent 113-103 sur le parquet des Suns, victimes d’un très bon duo Paul-Biyombo. Profitant de la maladresse de Devin Booker, et de la sortie de Chris Paul, les Pacers avaient pris les commandes à la fin du premier quart-temps grâce à Chris Duarte.

Mais le retour en jeu de Chris Paul change tout, et par sa vista pour trouver Mikal Bridges ou ses tirs à mi-distance, le meneur des Suns redonne l’avantage aux Suns (43-35). À ses côtés, Devin Booker n’en met toujours pas une, et les Pacers restent en vie grâce aux lancers-francs. À la pause, Phoenix est devant (59-54) mais les Pacers restent en embuscade. CP3 en est déjà à 14 points et 9 passes à 100% aux tirs.

Au retour des vestiaires, le duo Paul-Bridges se fâche, et les Suns signent un 8-0 pour prendre le large (67-54). Sur un alley-oop entre Paul et Bismack Biyombo, l’écart atteint même les 20 points (81-61). Côté Pacers, Lance Stephenson apporte une étincelle, mais Phoenix trouve parfaitement Biyombo près du cercle. Au début du 4e quart-temps, l’écart est toujours conséquent (98-78) avec toujours le duo Paul-Biyombo pour faire la différence.

Mais les Suns se relâchent, et les Pacers signent un 11-2 pour croire à l’exploit. Grâce à Goga Bitadze, ils reviennent même à -6 à quatre minutes de la fin. Monty Williams n’a pas d’autre choix que de remettre Bismack Biyombo en jeu, et Cameron Johnson se charge de rassurer le public avec un gros 3-points. Score final : 113-103 pour une 6e victoire de suite. Mais elle laissera des traces.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux blessés de plus. Déjà privés de Dario Saric et Deandre Ayton, les Suns ont perdu Jae Crowder et Cam Payne, tous les deux touchés à un poignet. Si Cameron Payne est d’abord resté dans le match, après sa blessure en premier quart-temps, il n’a plus joué après la pause. Quant à Jae Crowder, mal retombé après un lay-up dans le 3e quart-temps, il a foncé directement aux vestiaires.

– Phoenix a vaincu sa bête noire. Les Pacers restaient sur six victoires de suite sur le parquet des Suns.

TOPS/FLOPS

✅ Chris Paul. 99e match en carrière à 15 passes et plus pour le meneur All-Star. Devin Booker très maladroit, il s’est occupé de tout avec une première mi-temps parfaite par son adresse et sa gestion. Un très grand match de Paul, et son entente avec Biyombo est déjà épatante. Beaucoup de pivots rêveraient d’avoir un tel meneur…

✅ Bismack Biyombo. Deux records en carrière le même soir pour la recrue des Suns avec 21 points et 5 passes, auxquels il faut ajouter 13 rebonds. C’est lorsqu’il est sur le banc que les Pacers reviennent au score dans le 4e quart-temps. S’il continue comme ça, il va repousser JaVale McGee au bout du banc quand Ayton reviendra.

✅ Lance Stephenson. Grande deuxième mi-temps de Lance Stephenson, et Rick Carlisle a dû apprécier son entente avec Jeremy Lamb. Les deux ne sont pas loin de leur meilleur niveau, et ils ont permis aux Pacers de croire en l’exploit à quatre minutes de la fin.

⛔ Devin Booker. Soirée catastrophe pour le meilleur joueur de la semaine, au point même de rater un dunk tout cuit en fin de match ! Dès le premier quart-temps, on a vu que ses tirs étaient trop courts ou trop longs. À l’arrivée, un vilain 5 sur 23 aux tirs.

LA SUITE

Phoenix (36-9) : Réception du Jazz lundi soir.

Indiana (17-30) : Déplacement lundi à la Nouvelle Orléans.