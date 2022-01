Avec la blessure de Kevin Durant et les indisponibilités régulières de Kyrie Irving, Brooklyn va forcément en attendre plus de James Harden. L’ancien « go-to-guy » des Rockets a pris ses responsabilités cette nuit dans la victoire des Nets à San Antonio.

Aux côtés de Kyrie Irving et ses 24 points, « The Beard » s’est offert son 70e triple-double en carrière, culminant à 37 points, 10 rebonds, 11 passes décisives pour permettre aux siens de l’emporter 117 – 102.

James Harden a d’abord cherché à impliquer ses coéquipiers en première mi-temps en faisant par exemple briller Kessler Edwards et Dayron Sharpe avant d’alimenter LaMarcus Aldridge. Puis, comme San Antonio faisait mieux que résister, en pointant notamment à +4 à 5 minutes de la fin du troisième quart-temps, l’arrière a commencé à être plus agressif. Et tout a basculé.

« Il a trouvé son rythme et il a trouvé les moyens d’avoir un gros impact sur le match. Il est allé dans la peinture, bien sûr il a pris des bons tirs et a mis ses tirs à 3-points. Quand il joue avec cette variété dans son jeu, il monte en régime assez rapidement et avec facilité », a souligné Patty Mills, qui fêtait son retour à San Antonio aux côtés de LaMarcus Aldridge.

Une question de rythme

L’arrière des Nets a ainsi aligné quatre paniers dont un dunk et un drive avec la faute en prime pour inverser la tendance. Les Nets ont ainsi pu faire le trou et le laisser conclure sa démonstration par deux missiles à 3-points en fin de partie, dont son step-back signature pour terminer le travail.

« Ça fait du bien de retrouver mon jeu. J’ai voulu être agressif et jouer en faisant les bons choix et je pense l’avoir fait sur toute la durée du match. Notre état d’esprit était bon ce soir. On a débuté avec la volonté d’être bons en défense après notre dernier match difficile et on arrive à les tenir à 102 points », a-t-il déclaré après le match.



Habitué à exploser les compteurs, James Harden est moins en vue depuis son arrivée aux Nets et il réalise sa moins bonne saison au scoring depuis dix ans. Le contexte va lui permettre d’en faire davantage et ce match va l’aider à retrouver le rythme qui était le sien, alors qu’il se retrouvera sans Kyrie Irving et Kevin Durant lors des matchs à domicile jusqu’au retour de blessure de KD.

« Je suis clairement de retour. Au cours de l’année, il s’est passé tellement de choses dans notre équipe, entre les blessures et bien sûr la situation de Kyrie Irving, donc c’est vraiment difficile de trouver du rythme. C’est ce qu’on recherche tous. Il faut continuer à se battre, prendre un match après l’autre. Arrivera forcément un moment où on se retrouvera tous ensemble et on pourra faire un grand pas en avant. Mais pour l’instant, on continue de progresser. Les jeunes continuent de grandir, et on avance à chaque match. »