Les Hawks résistent au retour du Heat

Après les Bucks et les Wolves, les Hawks ont signé leur troisième victoire consécutive face à Miami et poursuivent ainsi leur opération remontée au sein de la conférence Est.

Dans un match qui marquait le retour de Clint Capela, les locaux ont peut-être cru avoir fait le plus dur après avoir réussi à prendre un premier avantage suite à un 9-0 alimenté par le trio Young-Williams-Collins avant la pause (51-41), puis en s’appuyant sur les missiles à 3-points de Trae Young, Kevin Huerter et Delon Wright pour faire le trou au retour des vestiaires (81-66).

Après un bon passage de la paire Williams-Capela marqué par un alley-oop entre les deux joueurs, Atlanta virait toujours à +15 à 7 minutes de la fin, jusqu’à ce que Miami ne tente un dernier run qui a failli tout bouleverser.

Emmenés par Duncan Robinson, qui s’est fendu de quatre missiles à 3-points, les Floridiens ont progressivement réduit l’écart pour revenir à -1 dans la dernière minute, sur le dernier panier derrière l’arc de Duncan Robinson (109-108). Avec le ballon en main après une grosse défense, Jimmy Butler s’est alors retrouvé seul dans les airs pour conclure un alley-oop, mais sa claquette a fini par ressortir du cercle.

Le 1/2 de Trae Young au lancer a offert une nouvelle chance à Jimmy Butler qui a cette fois échoué depuis le corner dans les ultimes secondes, laissant ainsi la victoire à Atlanta (110-108).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un nouveau déclic ? Les Hawks semblent avoir activé le mode « urgence » depuis trois matchs, avec à la clé deux succès face à des gros poissons, dont un arraché dans le dernier acte contre les Bucks et cette fois une victoire précieuse dans la douleur face au Heat. Même si l’ensemble reste encore perfectible et qu’il manquait encore Bogdan Bogdanovic et Danilo Gallinari cette nuit, cette série et ce nouveau final positif vont clairement permettre aux hommes de Nate McMillan de faire le plein de confiance pour la suite.

– Au tour de PJ Tucker de tomber. Miami aussi doit composer avec les blessures. Alors qu’Atlanta récupérait de son côté un joueur clé en la personne de Clint Capela, soumis à restriction de minutes pour son retour, le Heat a quant à lui perdu PJ Tucker dans la bataille. Touché au genou en première mi-temps, l’intérieur n’est pas revenu en jeu après la pause. Un coup dur de plus pour Erik Spoelstra qui doit déjà composer avec les absences de Kyle Lowry et de Tyler Herro.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. Le meneur s’est permis quelques numéros de soliste qui ont enflammé la salle, mais a aussi su faire briller ses coéquipiers, dans le final notamment, pour aider Atlanta à préserver l’essentiel. Ses 8 ballons perdus font clairement tâche, mais son agressivité en attaque a compensé puisque 12 de ses 28 points ont été inscrits au lancer-franc. Il termine également meilleur passeur de son équipe avec 7 passes décisives.

✅ Kevin Huerter. Exactement le genre de profil de « punisher » que Trae Young a besoin à ses côtés. Le sniper d’Atlanta a parfaitement rempli sa mission cette nuit avec ses 21 points, à 5/9 de loin, avec un 3-points dans le « money-time » qui a contribué à maintenir la tête des Hawks hors de l’eau.

⛔ Jimmy Butler. Le match s’est finalement joué à peu de choses et Jimmy Buckets (13 points à 5/14) a échoué au moment le plus important, alors qu’il était seul sous le cercle pour faire passer Miami devant à 20 secondes de la fin, et sur une deuxième balle de match dans les ultimes instants de la partie. C’est le problème quand on veut d’abord faire briller ses coéquipiers comme il l’a fait en distribuant 8 passes décisives, on peut finir par s’oublier.

LA SUITE

Atlanta (20-26) : les Hawks sont attendus à Charlotte ce dimanche

Miami (29-17) : le Heat accueillera les Lakers ce dimanche