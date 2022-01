Encore une soirée compliquée pour Jayson Tatum et les Celtics

En temps normal, une telle défaite serait problématique, mais pour les Celtics, elle est malheureusement habituelle cette saison. Le scénario est connu : les joueurs d’Ime Udoka avaient pris 11 points d’avance en dernier quart-temps face aux Blazers.

Mais comme ils sont en grande difficulté pour conclure les rencontres et que Jayson Tatum est très maladroit, fort logiquement, les choses ont (encore) mal tourné.

« Ça fait mal », reconnait l’ailier à ESPN. « Ça nous dérange, et c’est bien normal. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Donc, entraînement et vidéo pour apprendre de nos erreurs et essayer de s’améliorer. »

Dans le détail, les Celtics ont manqué neuf shoots de suite dans les sept dernières minutes. Ils n’ont inscrit, dans ce laps de temps, que cinq petits points sur des lancers-francs. Forcément, Jusuf Nurkic et ses coéquipiers, avec un 20-5, ont fait la différence.

Tatum incapable de mettre un tir à 3-pts et d’expliquer pourquoi…

Quant à Tatum, il a terminé avec 27 points à 8/19 au shoot, 11/14 aux lancers-francs mais surtout un 0/6 derrière l’arc qui confirme les difficultés actuelles de la star de Boston. Il est en effet sur un affreux 0/20 ! Il n’a plus inscrit un panier primé depuis trois matches et tourne à 24 % de réussite en janvier…

« Je ne sais pas », répond-il quand on lui demande d’expliquer sa maladresse (31 % de réussite cette saison à 3-pts). « C’est peut-être un manque de réussite qui arrive une fois de temps à autre. Mais je sais que ça ne va pas changer la façon de défendre des adversaires. Ils savent ce dont je suis capable donc je dois m’en sortir tout seul. Je vais y parvenir et on pourra alors parler d’autre chose. »

Alors qu’ils avaient retrouvé des couleurs depuis dix jours avec cinq victoires en six matches, les Celtics ont de nouveau chuté deux fois de suite, au TD Garden, et tout est à refaire encore et encore. L’irrégularité de cette équipe est constante.

« C’est décevant car on a été meilleur dans notre exécution », explique Ime Udoka. « Cela se résume parfois, aussi bête que ça puisse paraître, à mettre des shoots ouverts. En forçant Tatum à lâcher la balle, ils ont mis au défi d’autres joueurs. On ne les a pas fait payer pour ça. »