Ja Morant donne le tournis aux Nuggets

Treizième victoire en quinze matches des Grizzlies, solidement accrochés à leur 3e place de la conférence Ouest. Dans le sillage d’un super Ja Morant (38 points), Memphis s’impose 112-108, et dès l’entame de match, Steven Adams a posé de gros problèmes à Nikola Jokic. Le Serbe est muselé et les Grizzlies en profitent pour s’échapper avec une grosse adresse à 3-points et un gros apport de De’Anthony Melton en sortie de banc (37-28).

En face, Zeke Nnaji est déchaîné mais dès le retour en jeu de Ja Morant, les Grizzlies reprennent le large (63-50). Sauf que Nikola Jokic parvient enfin à se défaite des griffes de Steven Adams, et bien servi par Will Barton, il permet aux Nuggets de rejoindre les vestiaires avec cinq points de retard (68-63).

Au retour des vestiaires, le duo Jokic-Barton confirme qu’il y a du mieux, et les Nuggets prennent les commandes après une superbe contre-attaque terminée par Barton (73-72). Dans une grosse ambiance, Denver déroule son basket, et ça va clairement trop vite pour des Grizzlies en retard en défense et débordés par le rythme (84-76).

Memphis cherche un second souffle, et comme en premier quart-temps, c’est Melton qui va faire la différence. Avec Morant, ils signent un 15-4 pour terminer le 3 quart-temps, et Memphis a repris les rênes du match (98-92).

Memphis attaque le dernier quart-temps sur un 6-0 pour enfoncer le clou, et on retrouve les 10-12 points d’avance de la première mi-temps (104-92). Nikola Jokic a beau être partout et signer un 4e triple-double de suite, ses Nuggets vont échouer dans leur tentative de hold-up. Un très bon passage d’Aaron Gordon va les ramener à quatre unités (115-111) mais Jaren Jackson Jr. plantera le 3-points qui assure la victoire des Grizzlies.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le banc des Grizzlies. Memphis est privé de plusieurs joueurs majeurs (Brooks, Anderson, Jones et Bane), et pourtant, c’est toujours la même énergie et le même basket produit. Cette nuit, c’est De’Anthony Melton qui fait mal par ses points, mais l’activité de Brandon Clarke et la défense de Jarrett Culver ont joué un rôle important. À l’inverse, les Nuggets ont manqué d’un joker.

– La protection du cercle. Face à Nikola Jokic, le duo Adams/Jackson Jr a été remarquable avec ce mélange de puissance et de qualités athlétiques. Brandon Clarke a aussi apporté, tout comme Ziaire Williams. Les Nuggets ont eu beaucoup de mal à s’approcher du cercle, et Memphis termine la rencontre avec 10 contres.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Il n’est pas loin de son record en carrière, et sa première mi-temps est fabuleuse. Il a tout simplement fait la totale aux Nuggets, que ce soit au sol, de loin, ou dans les airs. En deuxième mi-temps, il a réveillé ses coéquipiers quand les Nuggets avaient pris la main, et on retiendra ce slalom terminé par une merveille de lay-up pour éviter Nikola Jokic.

✅ De’Anthony Melton. Le joker parfait pour punir le faible banc des Nuggets. Par deux fois, il prend feu, et par deux fois, ça permet aux Grizzlies de creuser l’écart. Son entente avec Morant a mis la défense de Denver sur les talons.

✅ Jaren Jackson Jr. Malgré un problème de fautes, il livre un match plein, et c’est en défense qu’il a été le plus précieux. Avec Steven Adams, ils ont longtemps gêné Nikola Jokic. C’est lui qui plante le 3-points de la gagne à deux minutes de la fin.

✅ Nikola Jokic. Quatrième triple-double de suite pour l’inépuisable MVP. Il a laissé le match venir à lui, sans forcer. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit quand on a si peu de déchets.

⛔ Le duo Campazzo/Hyland. Zéro point inscrit en 31 minutes pour le « backcourt » remplaçant de Denver. Ils ont souffert de la comparaison avec De’Anthony Melton, beaucoup plus puncheur et plus agressif des deux côtés du terrain.

LA SUITE

Denver (23-21) : fin de cette série de six matches à domicile avec la réception dimanche des Pistons.

Memphis (32-16) : nouveau gros morceau avec un déplacement à Dallas dimanche.