Le slogan des Rockets : s’entraîner plus pour gagner plus

Même si le Jazz est en crise dernièrement (six défaites en sept matches), cette victoire à Utah est peut-être la plus belle de la saison des Rockets. Les seules victoires qui approchent le prestige de cette dernière, ce sont celles contre les Bulls fin novembre puis face à Brooklyn deux semaines après, sans Kevin Durant, à chaque fois dans le Texas.

En tout cas, c’est le succès le plus probant à l’extérieur, c’est certain. Et c’est le troisième en quatre matches, tous en déplacement.

« Gagner comme ça à l’extérieur, cela veut dire qu’on progresse », analyse Jae’Sean Tate pour le Houston Chronicle. « En face, c’est une grosse écurie. Ça fait du bien et on doit construire là-dessus. Le prochain match, c’est à Golden State, ce sera un plus gros challenge encore. »

Christian Wood ne dit pas autre chose. « On s’améliore et on n’est pas aussi mauvais que les gens ne le pensent. À chaque match, on s’améliore. Ce match était important. »

Après une bonne première période des Texans, le Jazz a repris les commandes de la rencontre et compté 13 points d’avance en troisième quart-temps. Les hommes de Stephen Silas ont finalement trouvé les ressources pour revenir et s’imposer.

« Dès qu’on peut passer du temps avec son groupe pour bosser, ça vaut le coup pour nous »

Dans une saison où l’apprentissage des jeunes est central, pouvoir arracher des victoires contre des grosses équipes, à l’extérieur, dans des rencontres disputées, c’est inestimable.

« C’est énorme », assure Garrison Mathews. « Il y a eu quelques absences, ça peut arriver, mais on a tenu, on s’est battu et on a joué collectivement dans les dernières minutes. Ça vient avec l’expérience. C’est énorme pour nous, les jeunes. C’est un superbe apprentissage de battre une telle formation, dans un environnement comme ça. »

Et si les Rockets progressent et gagnent des matches en ce moment, après avoir connu une période difficile tant sportivement que pour les organismes avec 18 matches en un mois, c’est justement parce que le calendrier est devenu plus clément.

En effet, depuis huit jours, ils ont déjà pu s’entraîner trois fois, et comme aucun joueur n’est bloqué à l’isolement, Stephen Silas peut ainsi travailler avec l’intégralité de son groupe.

« On veut toujours pouvoir s’améliorer », a expliqué, dans le Houston Chronicle, le coach avant la rencontre à Utah. « L’entraînement, c’est capital. Mardi, on a pu en faire un très bon. On a travaillé sur les choses qu’on avait ratées à Sacramento. Je suis impatient de pouvoir enchaîner les entraînements, les joueurs moins peut-être, mais moi, je le suis. Je veux travailler certains points défensifs dans les prochains jours. Dès qu’on peut passer du temps avec son groupe pour bosser, ça vaut le coup pour nous. »



Stephen Silas va pouvoir le faire jusqu’à la fin du mois puisqu’entre vendredi soir et le déplacement en Californie pour affronter Stephen Curry et compagnie, et le 31 janvier, pour la réception de ces mêmes Warriors, lui et ses joueurs n’auront que deux matches à jouer : mardi prochain contre les Spurs puis vendredi 28 face à Portland.