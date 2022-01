Les Rockets n’ont plus d’essence

Cela fait plusieurs rencontres que Stephen Silas regrette le manque d’énergie de ses troupes. Il l’avait dit après le revers face aux Wolves et n’a pas changé son discours après la nouvelle défaite contre les Sixers, alors que ses joueurs ont été dominés par un Joel Embiid sur son 31.

Mais n’est-ce pas normal quand on joue pour la deuxième fois en deux jours ?

« On n’avait pas de jambes, pas vraiment d’énergie », constate le coach au Houston Chronicle. « Cela s’explique probablement par le match de la veille. Malgré ce back-to-back, il faut jouer. On parle souvent du « rookie wall » ou autre, en tout cas, on est dans le dur. »

Le « rookie wall », c’est le coup de fatigue que les jeunes joueurs, lors de leur première année, ressentent après quelques mois de compétition, face à un rythme acharné auquel ils ne sont pas habitués.

Alors, les jeunes Rockets auraient-ils les jambes lourdes, eux qui viennent déjà de dépasser la mi-saison, avec 42 rencontres disputées ? « Je ne crois pas au ‘rookie wall' », assure de son côté Jalen Green. « Il faut jouer, qu’on soit dans une bonne ou une mauvaise journée. On aura des hauts et des bas. »

18 matches en un mois

Pourtant, avec un groupe aussi jeune, ce ne serait pas étonnant que les organismes soient très fatigués. Après tout, Jalen Green, Alperen Sengun et Josh Christopher sont dans leur première saison quand Kevin Porter Jr. n’a jamais joué qu’une saison semi-pleine (50 matches en 2019/2020, 25 la suivante) pour l’instant, sans oublier que ce n’est que la deuxième année de Jae’Sean Tate dans la ligue. Enfin, même un Christian Wood, 26 ans et dans la ligue depuis 2015, n’a qu’un exercice à plus de 42 matches joués, en 2019/20, dans les jambes…

De plus, depuis un mois, aucune équipe n’a davantage passé de temps sur les parquets que les Rockets. Entre le 10 décembre et le 10 janvier, ils ont en effet joué 18 fois !

« Ce fut un sacré tunnel », relate Stephen Silas. « On a fait six back-to-back en 30 jours. On est épuisé. Je l’ai dit, il y a quelques matches, le souci n’est pas un manque d’effort, mais une absence d’énergie. Ce fut encore le cas contre les Sixers. On a essayé je trouve, mais on n’a pas assez d’énergie. »

Les joueurs de Houston vont devoir encore attendre pour récupérer un peu, puisqu’ils vont partir pour un « road trip » entre ce mercredi 12 et le 21 janvier, soit cinq matches à l’extérieur en neuf jours. Ce n’est qu’ensuite, avec le retour dans le Texas et une fin de janvier moins exigeante, que les Texans vont pouvoir enfin souffler.