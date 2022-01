Le MVP de la nuit | Joel Embiid n’avait pas de temps à perdre

Sept matches, sept victoires pour les Sixers, et 7e match de suite à 30 points et plus pour Joel Embiid. Autour de lui, les meneurs ont disparu, un à un, et cette nuit, même Seth Curry n’était pas là. Mais le pivot All-Star n’a besoin de personne pour peser sur un match. Surtout quand ce sont les Rockets qui sont en face…

Dès le premier quart-temps, Joel Embiid a enfoncé ses vis-à-vis, et le pauvre Daniel Theis n’a rien pu faire. C’est panier ou faute. Et de n’importe quel endroit du terrain puisque le pivot des Sixers est devenu un vrai danger quand il remonte la balle. Il agresse en permanence la défense.

« Joel donne vraiment le ton pour toute l’équipe » souligne Doc Rivers. « Dans un match comme ça, avec beaucoup de joueurs en moins, face à une équipe en difficulté, on ne peut pas se relâcher, et j’ai trouvé que Joel avait été très sérieux dès le début de match. »

« Je voulais vraiment que ce soit plié en trois quart-temps »

Joel Embiid est si sérieux qu’il signe une performance complète en seulement 26 minutes : 31 points, 8 rebonds et 6 passes. Le tout à 9 sur 16 aux tirs avec un parfait 13 sur 13 aux lancers-francs.

Sous son impulsion, les Sixers plantent 56 points dans la raquette, et inscrivent 21 points après des rebonds offensifs. C’est en puissance que Philly a fait la différence, et d’entrée puisque Joel Embiid avait déjà inscrit 17 points à la fin du premier quart-temps.

« Je voulais vraiment que ce soit plié en trois quart-temps » poursuit-il. « Pour ça, il faut donner le ton d’entrée, prendre un bon départ, et créer un écart. Chaque fois, c’est ce que je dois faire. Même si on a beaucoup d’absents, je dois donner le ton et être agressif. »

Sixième marqueur de la NBA, et meilleur joueur du mois de décembre, Joel Embiid porte son équipe à bout de bras, et la confiance aidant, il peut se permettre les gestes les plus fous. Parfois, il en fait trop, avec une passe derrière la tête ratée, et parfois, ça fait mouche comme ce « fadeaway » compliqué avec deux défenseurs face à lui…

« Je me suis fixé comme standard de gagner et d’être le meilleur, ou tout du moins l’un des meilleurs » répète-t-il. « C’est qui est bien dans tout ça, c’est qu’on gagne. Et pour gagner chaque soir, je dois montrer l’exemple. »