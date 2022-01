Sa ligne de stats (49 points à 16/25 au tir, 14 points et 10 passes) était déjà folle, mais que dire de l’ultime action de Nikola Jokic, et cette offrande pour le tir décisif d’Aaron Gordon ?

Stratégiquement, c’est pourtant assez simple. Les Nuggets feintent l’isolation pour leur MVP, qui a martyrisé ses adversaires directs toute la soirée, afin d’attirer la prise à deux. Dès qu’elle se présente, Will Barton, Monte Morris et Jeff Green doivent coulisser côté fort, vers Nikola Jokic, pour attirer les trois défenseurs restants et laisser Aaron Gordon seul, dans le corner, à l’opposé. Le Serbe doit alors se débrouiller pour servir son partenaire…

La folie de ce système, c’est qu’il compte sur une passe que Nikola Jokic est sans doute le seul basketteur à pouvoir réaliser. Car Los Angeles défend bien. L’aide d’Amir Coffey arrive alors qu’il ne reste que 6 secondes sur la possession, les mains sont actives, les coupes de Denver sont un petit peu tardives et bien suivies.

Mais après le match, Nikola Jokic a expliqué qu’il avait en tête la position de tous les joueurs, et lorsqu’il a vu les mouvements des Clippers, et en particulier de Brandon Boston Jr, il a senti l’ouverture.

Il faut tout de même se rendre compte de l’incroyable difficulté de la passe, alors qu’Ivica Zubac et Amir Coffey sont collés au Serbe afin de le gêner, et qu’il doit servir, après un petit tour sur lui-même, Aaron Gordon à l’autre bout du terrain, à une main. Le tout avec la pression du chronomètre qui s’écoule alors qu’il a dû attendre de lire les mouvements des neuf autres joueurs sur le terrain. Calme, timing, intelligence, visualisation, exécution…

« Je savais que la balle allait m’arriver parce que Jok fait la bonne action, la bonne passe, même dans les situations sous pression », assurait Aaron Gordon. « Il m’a donné le ballon au bon moment et au bon endroit. Tout ce que j’avais à faire, c’était de la prendre et de shooter. »

Il fallait quand même mettre le tir mais la confiance de Mike Malone et des Nuggets dans leur MVP, pour réussir une action aussi difficile dans de telles conditions, est au niveau du talent de Nikola Jokic.