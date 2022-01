Nikola Jokic, un MVP héroïque !

Et si l’action du match était intervenue à cinq minutes de la fin du troisième quart-temps ? Quand Mike Malone a sauté sur son pivot serbe, Nikola Jokic, alors que ce dernier incendiait copieusement un des trois arbitres après un panier sous le cercle malgré plusieurs contacts.

Sanctionné d’une faute technique, Nikola Jokic peut s’estimer heureux de ne pas avoir été expulsé ! Et les Nuggets peuvent eux s’estimer heureux d’avoir pu compter sur leur pivot MVP pour la fin du match face aux Clippers.

Avec 20 des 27 derniers points inscrits par Denver hier soir, plus deux passes décisives sur les 7 points restant, le « Joker » a encore été omnipotent pour son équipe, victorieuse sur le fil en prolongation (130-128). Avec 49 points au final, soit à une unité de son record personnel, plus 14 rebonds et 10 passes, le MVP en titre a fait honneur à son rang. Il s’invite dans le club fermé des pivots en triple-double avec plus de 48 points, aux côtés de Wilt Chamberlain et Kareem-Abdul-Jabbar.

« Si Nikola Jokic n’est pas le MVP, qui peut l’être alors ? »

« Est-ce que vous comprenez combien d’attention il attire ? », demandait Mike Malone. « Il a des prises à deux, voire à trois tout le match, et il finit à 49 points. Si Nikola Jokic n’est pas le MVP, qui peut l’être alors ? »

Décisif tout au long du match, et encore plus sur la fin, avec cette ultime passe transversale pour le 3-points de la gagne d’Aaron Gordon, Nikola Jokic a mis tout le monde d’accord, faisant ainsi dire à Aaron Gordon qu’il est tout simplement « le meilleur joueur de basket du monde ».

Il faut dire que Nikola Jokic a mis les bouchées doubles en deuxième mi-temps, avec 26 points dont 17 dans le seul 3e quart. Et le garçon n’a pas baissé de rythme en prolongation, bien au contraire, avec 11 points, 5 rebonds, et cette passe sous pression pour le tir de la gagne.

« Je pense qu’on devrait avoir plus de matchs sur les chaînes nationales avec un gars qui fait ce genre de stats », poursuit Monte Morris, auteur de 19 points, 9 passes et 9 rebonds. « Le monde a besoin de voir ça. C’est un modèle. Il n’est même pas de ce pays et il a un énorme groupe de fans derrière lui. Les gens ne lui donnent pas suffisamment de crédit. Il devrait facilement gagner un deuxième titre de MVP. »