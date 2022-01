Jrue Holiday de retour, les Bucks repartent de l’avant

Les Grizzlies étaient certes diminués (Desmond Bane et Dillon Brooks absents), mais affronter Ja Morant et sa bande n’est jamais chose aisée depuis quelques semaines. Esseulé, le meneur de Memphis a rendu une épaisse copie avec 33 points, 14 passes et 8 rebonds, en ayant tout de même eu besoin de 27 tentatives pour cela.

La défense des Bucks a fait le nécessaire, surtout en dernier quart-temps (4 points), pour le limiter le plus possible dans cette victoire précieuse, après deux défaites d’affilée.

« Comme il manquait des joueurs de leur côté, il a dû en faire plus », explique Mike Budenholzer. « De George Hill à Jrue Holiday, en passant par les grands, tout le monde était concentré sur lui, pour le pousser à travailler sur chaque action. Il y a du positif à retenir, de notre effort sur lui, dans cette rencontre. »

« Jrue sur une jambe, c’est du bonus »

Le coach des champions en titre l’a souligné : Jrue Holiday était de retour. Blessé à la cheville depuis deux semaines et remplaçant, il a disputé 22 minutes face à Memphis, en jouant à chaque fois les fins de quart-temps.

« On a limité son temps de jeu et on voulait qu’il soit disponible pour la fin de match, c’était le plus important pour nous », précise Mike Budenholzer. « J’aurais voulu jouer plus », sourit le meneur. « J’essaie de retrouver mon timing, mes jambes, mes sensations. J’avais l’impression de ne pas avoir joué depuis longtemps. »

Sa ligne de statistiques traduit bien ce manque de rythme car il a terminé avec 9 points à 2/8 au shoot, 5 rebonds, 4 passes et 3 ballons perdus. Mais comme Khris Middleton l’avait déjà dit avant la rencontre, peu importe les minutes et son physique, un Jrue Holiday sur le parquet, ça change beaucoup de choses pour les Bucks.

« Jrue sur une jambe, c’est du bonus », explique Giannis Antetokounmpo. « S’il joue deux minutes dans un match, c’est toujours du bonus. L’avoir en fin de match, pour conclure les quart-temps, faire la décision, aller se mettre en position du ‘dunker’, faire un écran, faire des différences quand je suis sur le banc, ou quand Khris n’est pas là, ça aide, c’est clair. Ça nous aide non seulement Khris, George Hill et moi, mais également en défense. Il s’occupe des meilleurs joueurs adverses et prend des rebonds. C’est génial de l’avoir à nouveau parmi nous. »

Les chiffres le montrent bien puisque avec l’ancien des Pelicans, les Bucks affichent un bilan de 24 victoires pour 10 défaites cette saison. Sans lui, c’est nettement moins bien, avec seulement 4 succès pour 9 revers.