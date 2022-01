Khris Middleton rappelle l’importance de Jrue Holiday dans le dispositif des Bucks

Parmi les ajustements payants qui ont guidé les Bucks au titre, on peut citer l’apport d’un PJ Tucker mais surtout l’arrivée de Jrue Holiday, qui a apporté une troisième menace solide derrière le tandem Middleton-Antetokounmpo.

Le meneur vétéran a été précieux des deux côtés du parquet, par son agressivité au-dessus de la moyenne en défense et sa large palette offensive, que ce soit sur pick-and-roll, avec son tir à mi-distance et grâce à sa sa vision de jeu. Depuis trois ans, l’ancien joueur des Pelicans tourne ainsi autour des 18 points et 6 passes décisives, une production qu’il fournit encore cette année lorsqu’il est en mesure de jouer.

Seulement, depuis le match remporté face à Toronto le 5 janvier dernier, Jrue Holiday n’a plus revu les parquets, à cause de problèmes à la cheville. Et forcément, sans son meneur titulaire, Milwaukee boitille avec quatre revers sur les six derniers matchs, le dernier en date à Atlanta, à l’issue duquel Khris Middleton, auteur de 34 points, a rappelé l’importance de Jrue Holiday pour les Bucks.

« J’ai joué avec Giannis pendant des années, donc je connais les endroits où il veut le ballon, comment le lui faire parvenir, mais Jrue ajoute une autre dimension à tout ça, dans la mesure où il est capable d’attaquer mais aussi d’impliquer les autres gars, y compris Giannis », a-t-il expliqué. « Je ne pense pas que c’est à moi de faire entrer Giannis dans son match. J’ai l’impression que Giannis arrive à se débrouiller tout seul la plupart du temps. De temps en temps, je peux lui faciliter une situation, lui en donner un tir facile, et c’est la même chose avec Jrue. Il nous manque juste un meneur de jeu, un scoreur, un défenseur, un joueur supplémentaire sur le terrain ».

Le ministre de la défense

Pour Mike Budenholzer, c’est peut-être en défense que le mal est le plus profond en l’absence de Jrue Holiday, ce dernier donnant le ton au reste de l’équipe dans l’engagement et l’agressivité.

Ça s’est vu d’autant plus alors que Milwaukee n’a pas été en mesure de contenir Trae Young et a encaissé 38 points dans le dernier quart-temps, face à Atlanta. Mais pour le stratège des Bucks, son équipe doit avant tout se concentrer sur ce qu’elle peut faire de mieux.

« On doit être meilleurs défensivement afin de ne pas mettre autant de pression sur Khris et Giannis. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels ont doit s’améliorer significativement. C’est peut-être difficile de défendre sur Trae Young, c’est un gros joueur. Mais ce n’était sans doute pas notre principal problème ce soir ».

Actuellement cinquièmes de la conférence Est, les Bucks semblent lancés dans une saison de champions en titre bien difficiles après leur entame compliquée et ce nouveau coup dur pour débuter 2022.

« Nous devons trouver un moyen d’être plus intelligents, d’être meilleurs. Il faut juste l’assumer, prendre la situation en main et en tirer les leçons pour essayer de s’améliorer », a ajouté Khris Middleton alors que Jrue Holiday reste incertain pour la réception de Memphis ce soir, et que Chicago se profile vendredi.