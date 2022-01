Après une énième désillusion, Frank Vogel ne se sent pas menacé

La pression se resserre sévèrement sur Frank Vogel. Si Yahoo! Sports et The Athletic viennent d’assurer que le coach serait bien présent sur le banc des Lakers pour le déplacement de vendredi à Orlando, en venir à devoir confirmer sa présence pour le prochain match n’est pas le meilleur des indicateurs pour l’intéressé…

Déjà sous la menace depuis quelques jours, le technicien californien a perdu une nouvelle occasion de souffler un peu avec la défaite surprise de sa troupe cette nuit face aux Pacers, son ancienne équipe. On rappelle que ces derniers n’avaient remporté qu’un seul de leurs onze derniers matches alors que les Lakers venaient de s’imposer face au Jazz.

« Je n’ai pas l’impression d’être menacé », affiche malgré tout Frank Vogel, selon qui il n’est « pas difficile » d’effectuer son travail. « Je suis vraiment concentré sur la tâche à accomplir, j’ai toujours été comme ça », complète celui qui a mené cette équipe au titre de 2020.

ESPN rapporte pourtant qu’une défaite face au Jazz, alors que Los Angeles restait sur trois défaites de rang dont une de 37 points à Denver, aurait pu lui être fatale.

En poste depuis 2019, l’ancien coach des Pacers n’avait jamais connu de telles difficultés à Los Angeles, où la pression est évidemment plus élevée que dans l’Indiana. « Cela fait partie du métier, d’être le coach des Lakers. Nous avons de grandes attentes. Les fans se soucient vraiment de nous. C’est un gros marché et pour être honnête avec vous, je ne voudrais pas qu’il en soit autrement. Je veux que les gens se sentent concernés, qu’ils veuillent le meilleur et exigent l’excellence de notre groupe. »

Une relation « saine » avec ses dirigeants

Les Lakers d’aujourd’hui en sont loin. Avec un bilan très médiocre de 22 victoires et 23 défaites, ils parviennent malgré tout à se maintenir dans le Top 8 de leur conférence, juste derrière… les Wolves. À défaut de parvenir à réagir dans le jeu, cette équipe va nécessairement connaître des ajustements, que ce soit dans l’effectif, avant la date limite des transferts, ou sur le banc donc.

Frank Vogel assure être en contact permanent, pour « chaque match, tout au long de l’année », avec ses dirigeants dont le vice-président et GM, Rob Pelinka. Une relation qu’il qualifie de « saine ». « Tout le monde travaille ensemble pour faire en sorte que tout aille dans le bon sens. On a tous une excellente relation de travail où on essaie de comprendre les choses ensemble. On a gagné un titre de cette façon, je me sens bien dans notre cheminement. »

« Dans ce métier, et avec cette équipe, si tu ne l’emportes pas à un niveau super élevé, ce genre de rumeurs te tombe dessus », poursuit l’entraîneur. « Je suis bon pour faire abstraction. Je me sens bien dans le travail qu’on effectue. Je crois en ce qu’on peut faire cette année, donc je reste à 100% concentré sur la tâche à accomplir. »

Jusqu’à quand ?