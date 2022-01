Isaac Okoro se relance encore en défense

Depuis qu’il est arrivé dans la ligue la saison passée, Isaac Okoro a fait sa place à Cleveland grâce à sa défense et ses qualités athlétiques. Néanmoins, mi-décembre, il s’était pour une fois illustré offensivement.

Sur quatre matches, l’arrière/ailier avait affiché 18.5 points de moyenne à 70% de réussite au shoot. Il avait gagné en confiance et confirmé ses récents progrès à 3-pts, après un début de saison catastrophique dans ce domaine (11% de réussite derrière l’arc sur les 10 premiers matches).

Malheureusement pour lui, tout s’est stoppé quand le Covid-19 et une blessure au coude l’ont freiné. Pour la troisième fois de la saison, l’ailier des Cavaliers devait revenir sur les parquets après plusieurs matches manqués de suite. Pour se relancer, il s’est ainsi appuyé sur sa qualité principale : la défense.

« Il fait ça depuis deux ans », constate Darius Garland pour le Plain Dealer. « On l’a vu contenir des très bons joueurs. Il a confiance en lui, il sait qu’il peut arrêter n’importe qui, n’importe quel soir. »

Il a commencé par étouffer Shai Gilgeous-Alexander, éteint dans le « money time ». Ensuite, il s’est attaqué à Kyrie Irving. Le meneur de jeu des Nets n’a inscrit que 10 de ses 27 points face à Isaac Okoro et en dernier quart-temps, il n’a pas trouvé le chemin du cercle quand le joueur de Cleveland était sur lui…

« Un des meilleurs défenseurs de la ligue en un-contre-un »

C’est même lui qui a volé le dernier ballon, après une passe ratée de James Harden, pour conclure au dunk et valider la victoire de Cleveland. Après la rencontre, signe de respect, le champion 2016 est allé saluer son adversaire.

« Dans cette ligue, il s’agit de situations de un-contre-un », analyse J.B. Bickerstaff. « Peux-tu battre ton adversaire direct ? Isaac leur rend les choses compliquées. Désormais, les intérieurs ne sont plus obligés de venir aider et avoir des joueurs aussi forts pour rester devant leur adversaire, c’est inestimable. Il est, je pense, un des meilleurs défenseurs de la ligue en un-contre-un. Il ne donne aucun angle et pour marquer face à lui, il faut faire de grandes choses. »

Les Cavaliers, équipe en forme du moment avec cinq succès de rang, possèdent la troisième défense la plus efficace de la ligue cette saison, derrière les Warriors et les Suns, et évidemment, un Isaac Okoro à ce niveau n’y est pas étranger. Son adversaire direct ne shoote qu’à 40% de réussite et 28% à 3-pts.

« Il y a trois intérieurs de plus de 2m10 dans la raquette et Isaac à l’extérieur, et face à lui, c’est dur de s’en sortir », relate Jarrett Allen, qui pense à lui-même, Lauri Markkanen et Evan Mobley quand il évoque ce trio de grands. « Il va vous faire bosser pour obtenir un layup ou un shoot. Il n’est plus aussi timide qu’il ne l’était. Un rookie est toujours en recherche de solutions pour trouver sa place, pour savoir ce qu’il peut ou non obtenir. Désormais, il joue dur sur chaque possession et n’a plus peur de prendre une faute. »