Karl-Anthony Towns a le dernier mot face aux Knicks

Les Knicks sont à nouveau dans le négatif (22v-23d) après cette nouvelle défaite, concédée à domicile (112-110) face à des Wolves qui se rapprochent des Nuggets, et passent devant les Lakers et les Clippers au classement.

Même si Evan Fournier avait bien débuté la rencontre, ce sont les Wolves qui avaient pris le meilleur départ, dans le sillage d’un incisif Karl-Anthony Towns. Mitchell Robinson est dépassé, et sur les lignes arrières, c’est Anthony Edwards qui prend le relais de KAT, et il se régale en attaque malgré quelques ballons perdus par précipitation. Le collectif de New York est inexistant et les Wolves en profitent pour se détacher à la pause (61-51).

On ne sait pas ce que Tom Thibodeau a dit à ses joueurs, mais c’est une toute autre équipe au retour des vestiaires. La défense est solide, et Evan Fournier puis Kemba Walker se libèrent de loin. Le natif de Charenton prend feu (12 points dans le troisième quart-temps), et les Knicks renversent le cours du match pour mener 91-86.

Les Wolves réagissent et à l’entame du « money time », tout reste encore à jouer. C’était sans compter sur Kemba Walker qui plante trois banderilles du parking au meilleur moment, et le Garden est en fusion à moins de trois minutes de la fin (107-102). Mais les Knicks laissent filer quelques ballons précieux par des erreurs d’inattention et les Wolves ne vont plus encaisser le moindre panier. À 30 secondes de la fin, Towns marque et provoque la faute de Julius Randle. Il met le lancer pour donner deux points d’avance (111-109).

Derrière, Julius Randle ne met qu’un lancer sur deux. Pat Beverley l’imite, et la balle de match est pour Evan Fournier. Le Français se fait bâcher par Jaden McDaniels, et le tir à la sirène d’Alec Burks ne change rien. Victoire 112-110 des Wolves qui grimpent à la 7e place.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– KAT marque son territoire. Le régional de l’étape, né à Edison dans le New Jersey à 30 kilomètres du Madison Square Garden, a plané sur les 12 premières minutes. Avec 11 points, dont 2 tirs à 3-points, 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, Karl-Anthony Towns a pris son équipe sur ses épaules sans attendre que tous les fans soient assis à leur siège.

– Un troisième quart-temps de feu. 40-25, une défense de fer et un Evan Fournier de feu, avec 12 unités dans ce quart. Les Knicks ont produit l’un de leurs meilleurs quart-temps de la saison.

– Cardiac Kemba… pour rien. Passé du statut de titulaire à indésirable, puis de nouveau titulaire, Kemba Walker pensait avoir mis les siens sur le chemin de la victoire à 2min45 du terme du match, pour son retour. Après trois tirs primés de suite de l’ancien de UConn, les Knicks semblaient dans un bon momentum, dans un Garden en fusion. Mais les Wolves, par une belle défense, ont mis un grand coup de climatiseur.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Edwards. « Ant » a de nouveau démontré pourquoi il faisait partie des futures stars de la ligue. Virevoltant en attaque malgré quelques choix de tirs un peu douteux par séquence, l’ancien numéro 1 de la Draft a dégoûté la défense locale, par ses pénétrations tranchantes et quelques tirs de loin sur la truffe de son adversaire direct. Avec 22 points, 3 passes, 3 rebonds, et 2 interceptions, c’est le MVP du match.

✅ Evan Fournier. Malgré la défaite, le Français mérite des lauriers après une superbe prestation. Impliqué en défense et très vocal avec ses partenaires, il a livré une prestation complète (27 points, 4 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre) et a sorti le meilleur +/- de son équipe (+11), ce qui n’a pas été fréquemment le cas depuis le début de la saison.

⛔ Mitchell Robinson. L’ancien de Chaminade High School a beau être dans sa troisième saison dans la ligue, il donne souvent l’impression de ne pas progresser en terme de gestion des émotions et de sa concentration. Auteur de sa cinquième faute alors qu’il restait encore 7 minutes à jouer lors du troisième quart, le pivot des Knicks pèche par naïveté, et doit réagir au plus vite pour confirmer son potentiel.

LA SUITE

New York (22-23) : toujours à domicile pour y affronter jeudi les Pelicans.

Minnesota (22-22) : back-to-back avec un déplacement à Atlanta.