Un co-fondateur d’Airbnb réalise son rêve : devenir actionnaire des Spurs

Après Michael Dell, fondateur de la marque éponyme, c’est au tour de Joe Gebbia de devenir actionnaire minoritaire des Spurs. Derrière ce nom se cache un milliardaire de 40 ans, co-fondateur d’Airbnb.

Âgé de 40 ans, il confirme le virage pris par les propriétaires de la franchise de San Antonio puisque le couple Holt, qui avait nommé son fils Peter Holt Jr. comme « directeur des partenariats », a validé l’arrivée de trois nouveaux actionnaires en moins d’un an.

« J’apprécie de faire partie d’un groupe de personnes qui ont dédié leurs vies à quelque chose, via leur travail » a expliqué Joe Gebbia à The Athletic. « Je me souviens m’être dit : ‘Un jour, je veux être dans le monde des affaires de la NBA. Je veux être un entrepreneur en NBA. Je suis un grand fan des Spurs. Je suis un grand fan de Gregg Popovich, et les Spurs ont été la tête d’une des plus remarquables séries avec cinq titres entre 1999 et 2014 avec des légendes comme Tony Parker, Manu Ginobli, David Robinson et Tim Duncan. »

Originaire d’Atlanta, le nouvel actionnaire était « ballboy » des Hawks plus jeune, et ce proche de Kevin Durant répète qu’il réalise son rêve.

« C’est plutôt dingue de penser que le jeune gamin de 16 ans que j’étais devienne un investisseur et un co-propriétaire d’une équipe NBA. J’insiste, c’est au-delà de mes rêves d’enfant les plus fous. »