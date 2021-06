Michael Dell entre au capital des Spurs

Franchise d’un petit marché, les Spurs sont loin d’être l’équipe la plus valorisée de la NBA, mais selon CNBC, sa valeur est désormais estimée à 1.8 milliard de dollars. Ce qui la place aux alentours de la 15e place en NBA, loin derrière les Knicks, les Warriors et les Lakers, dont la valeur est supérieure à quatre milliards de dollars, mais au niveau des Kings ou des Wizards.

Si l’on peut valoriser la franchise, c’est parce que la famille Holt, qui la détient, a fait entrer deux nouveaux actionnaires, Sixth Street et Strategic Partners. Le premier est un fonds d’investissement détenant pour plus de 50 milliards d’actifs à traverse le monde. Derrière le second se cache Michael Dell, le fondateur du géant de l’informatique du même nom.

Selon CNBC, la famille Holt a vendu 20% de ses parts à Sixth Street, et 10% à Michael Dell. Ce qui représente donc environ 540 millions de dollars. En parallèle, le couple Holt a décidé de nommer son fils Peter Holt Jr. comme « directeur des partenariats ». Il sera donc chargé de trouver de nouveaux actionnaires dans les années à venir.