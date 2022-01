Télévision : les audiences NBA en hausse pour débuter la nouvelle année

Sports Media Watch rapporte en effet que sur les dix premiers matches diffusés en 2022 sur ESPN et TNT, huit ont réalisé des meilleures audiences que les affiches similaires de l’année précédente. Dans les détails, sept de ces huit matches ont réalisé une hausse de plus de 10% en comparaison à la saison 2020/21.

Il s’agit, dans l’ordre chronologique, du Warriors – Mavericks du 5 janvier sur ESPN (1.69 million de téléspectateurs, hausse de 78%), du duel californien Clippers – Suns du 6 janvier (TNT, 1.16M, +17%) et de la victoire au buzzer des Knicks face aux Celtics le même jour (TNT, 1.28M, +13%), du Bucks – Nets (ESPN, 1,50M, +28%) et Hawks – Lakers du 7 janvier (ESPN, 1.77M, +11%), et enfin du Nets – Bulls de mercredi dernier (ESPN, 1.56M, +58%) et du Bucks – Warriors le lendemain (TNT, 1.41M, +34%).

Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’à l’exception du Clippers – Suns et du Hawks – Lakers, toutes les affiches diffusées sur ESPN et TNT en 2022 ont battu les audiences de la saison 2019/20, avant donc qu’elle ne soit interrompue par la pandémie du Covid-19. Une très bonne indication pour Adam Silver et les dirigeants de la ligue.

En parallèle, NBA TV a également profité de ces fortes hausses d’audience puisque la chaine a réalisé sa meilleure audience de saison régulière en six ans (844 000 téléspectateurs), à l’occasion du retour à la compétition de Klay Thompson face aux Cavaliers, dimanche dernier.