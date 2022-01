Le MVP de la nuit | Rudy Gobert n’a pas raté son retour !

Après cinq matches passés à l’isolement, à observer de loin ses coéquipiers s’écrouler, Rudy Gobert effectuait cette nuit son grand retour. Pas un cadeau puisque c’était à Denver, où il est toujours difficile de jouer sur le plan physique, et face au MVP 2021, Nikola Jokic.

Le Français, à court de rythme, a eu besoin de quelques minutes pour entrer dans le match, mais à l’arrivée, il signe un très gros match avec 18 points, 19 rebonds, 2 passes et 2 contres. Le tout à 100% aux tirs avec 7 paniers en 7 tentatives, et bien une large victoire chez un adversaire qui restait sur une victoire de 37 points face aux Lakers.

« Je me sens très bien. À chaque fois qu’on joue à Denver, il arrive un moment où l’on est fatigué » rappelle le Français, auteur d’un panier de 20 mètres, juste après le buzzer de la première mi-temps. « J’étais fatigué dans le premier et le troisième quart-temps, mais je me sens bien, mieux que d’habitude à Denver. Je suis très content d’être de retour ».

Son duel avec Nikola Jokic a encore marqué les esprits. L’opposition de styles permet d’avoir du grand spectacle avec Rudy Gobert qui fait la différence en défense et près du cercle, tandis que Nikola Jokic l’a dominé au large. Mais Rudy Gobert progresse, année après année, et outre son gros dunk ligne de fond sur la tête de Nikola Jokic, on retiendra cette action du 4e quart-temps.

À la lutte au rebond après un 3-points raté de Donovan Mitchell, Rudy Gobert prend la balle au-dessus de la tête de Nikola Jokic. On s’attend à ce qu’il remonte au cercle, ou qu’il ressorte le ballon. Mais le Français se prend pour Jokic, et il réalise une passe aveugle pour Royce O’Neale, seul sous le panier.

Un 22e double-double de suite

Ce qu’on retient aussi, c’est la défense du Jazz dans le 4e quart-temps, et les critiques du Français ont visé juste. Il avait expliqué que sa formation n’avait pas la culture de la victoire des Suns et des Warriors, et qu’il fallait davantage sa sacrifier.

« Nous avons communiqué ce soir » reconnaît Donovan Mitchell. « Nous avions joué récemment contre les Nuggets, ce qui nous a permis de nous familiariser avec eux. Évidemment, le retour de Rudy est utile, mais nous nous sommes soutenus les uns les autres ce soir. Nos rotations étaient excellentes. Nous savions que nous devions bien jouer ce soir. On ne voulait pas perdre cinq fois de suite. Nous ne jouions pas besoin en ce moment ».

Qu’en pense Gobert qui termine avec un +/- de +36, preuve de son énorme impact sur le match ?

« On sait qu’on peut être ce genre d’équipe, et c’est excitant de savoir qu’on a la possibilité d’aller chercher un niveau supérieur. Mais il faut le faire tous les soirs » prévient le Français. « La saison est longue, et tout ne sera pas parfait. On sait qu’on va passer par des séquences difficiles. Mais c’est excitant de voir ce qu’on est capable de faire. On doit continuer à s’appuyer sur de très bonnes habitudes. Ce soir, chaque gars était déterminé en défense. Il y a eu quelques actions où Donovan a défendu physiquement, et il a récupéré la balle. C’est un effort collectif et c’est l’équipe qu’on souhaite être et on a besoin de garder cet état d’esprit. »