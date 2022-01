Pas de Stephen Curry face aux Wolves

Les pépins physiques se multiplient un peu partout en NBA, et du côté des Warriors, c’est Draymond Green et Stephen Curry qui sont touchés. Le premier est à l’infirmerie depuis plusieurs matches à cause de son mollet, tandis que le second s’est blessé à la main droite face aux Bulls. Même s’il se voulait rassurant après la rencontre, le staff médical a annoncé qu’il ne jouerait pas ce soir face aux Wolves.

« Dès que ça concerne les mains, surtout la droite, on est un peu inquiet. Mais les sensations sont vite revenues, la force est revenue. Cela fait mal, mais ça va aller » avait-il déclaré après la victoire des Warriors.

Stephen Curry a déjà manqué trois matches cette saison, et pour débuter la rencontre face à la paire D’Angelo Russell – Anthony Edwards, Steve Kerr pourrait associer pour la première fois Jordan Poole et Klay Thompson, dont le temps de jeu sera un peu plus important après un match de repos.