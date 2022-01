2022, l’année de « Clutch Kuz » ?

Wes Unseld Jr ne s’en était même pas rendu compte jusqu’à ce que la fin du match approche. Kyle Kuzma a tellement habitué ses Wizards à l’excellence cette saison que son premier triple-double serait presque passé comme une lettre à la poste, si l’intérieur avait réussi une 10e passe décisive mercredi dans la victoire face à Orlando (19 points, 10 rebonds et 9 passes décisives).

Depuis début 2022, le numéro 33 de DC explose les compteurs puisqu’il a doublé sa moyenne de points et de rebonds sur cette première quinzaine par rapport à décembre 2021, à 26.4 points et 12 rebonds en moyenne sur sept matchs. Quelques jours avant ce quasi « triple-double », il avait réalisé son premier double « double-double » avec 27 points et 22 rebonds déjà face au Magic.

Dans la peau d’un leader

Ce qui fait aussi la force de Kyle Kuzma, c’est sa capacité à mettre de gros tirs dans le « money-time ». Sur ce début de saison, personne n’est plus décisif dans les cinq dernières minutes que « Clutch Kuz », qui culmine à un joli 14/28 à 3-points dans ce moment où tout peut basculer. Aucun autre joueur de la ligue n’a scoré plus de 11 paniers derrière l’arc durant cette période.

« C’est un gars confiant, qui a déjà évolué dans des matches importants Il a eu un grand rôle dans une équipe championne NBA. Je ne sais pas si c’est ça ou si c’est juste qu’il n’a pas peur des moments importants », a cette fois noté coach Unseld Jr. « On sait qu’il peut mettre des gros tirs, il l’a fait toute la saison. Il est toujours en mode attaque, ce qui est génial. Et quand c’est le moment de gagner, il n’a pas peur. Il monte en puissance action après action ».

En l’absence de Bradley Beal sur les trois derniers matchs, Kyle Kuzma a réussi à hausser son niveau de jeu, saisissant l’opportunité de se glisser dans le costume de leader d’une équipe NBA, la prochaine étape pour lui de l’avis de tous, et notamment du leader actuel des Wizards qui est aussi le premier supporter de « Clutch Kuz ».

« Il a compris qu’il avait une opportunité devant lui », a souligné Bradley Beal. « Je lui ai dit en début de saison qu’il devrait tourner à un double-double en moyenne. C’est juste facile avec sa taille, ses qualités athlétiques et sa capacité à courir en transition. Ça rendra le match facile pour lui, pour moi, pour tout le monde s’il est aussi agressif au rebond. Il peut vraiment devenir un bon joueur dans cette ligue, avec sa taille, sa polyvalence… Il a un avantage à chaque match. Son QI basket est très élevé, il aime apprendre, il accepte la critique, il ne se voit pas trop beau, il veut gagner. Il ne reçoit pas assez de crédit pour tout ça ».

« Je sais de quoi je suis capable »

Même s’il est passé par des moments difficiles aux Lakers, notamment sur la fin de son aventure, Kyle Kuzma ne regrette pas son parcours et a su se montrer patient jusqu’à ce que la bonne occasion se présente.

« J’attribue une grande partie de mon succès cette saison aux deux dernières années, durant lesquelles je suis resté assis, à regarder de grands joueurs jouer au basket et en apprenant d’eux. Une fois que j’ai été échangé, je savais que ce serait une occasion en or pour moi d’améliorer mon jeu, de montrer tout ce que j’ai appris et ce dont je suis capable. C’est ce que je suis en train de montrer en ce moment », a-t-il déclaré, lui qui résume la ligue à une question « d’intégration » et « d’opportunité ».

Alors qu’on attendait peut-être plus un Montrezl Harrell ou un Spencer Dinwiddie pour épauler Bradley Beal et un Kyle Kuzma davantage dans un rôle de facteur X, l’imposant poste 4 a saisi sa chance pour se montrer. Et si ce n’était que le début ? « Je sais de quoi je suis capable. Je suis juste là pour gagner des matchs, quoi qu’il en coûte », a-t-il conclu.