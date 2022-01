Zach LaVine reste à Chicago pour passer une IRM

La soirée avait déjà mal commencé pour Chicago, lourdement battu face aux Warriors, lorsque Zach LaVine a grimacé après avoir récupéré un rebond dès le début du premier quart-temps.

Touché au genou gauche, il s’est alors rendu au vestiaire et n’a pas repris part à la rencontre. Il est d’ores et déjà forfait pour le match de ce soir à Boston puisqu’il n’a pas voyagé avec le reste de l’équipe et il passera des examens complémentaires dans la journée.

Son coach a confié après la rencontre que l’ancien showman des Wolves ressentait une douleur récurrente à ce genou.

« L’IRM en dira beaucoup plus une fois qu’il aura été examiné », a déclaré Billy Donovan. « Je ne veux pas spéculer. Il est retombé un peu bizarrement, et il ressent un certain inconfort à cet endroit en ce moment et le staff médical veut y jeter un coup d’œil. Il ne se sentait pas en mesure de revenir ».

Sans son leader offensif, Chicago, déjà privé d’Alex Caruso (protocole sanitaire) Derrick Jones Jr. (genou), Javonte Green (aine) et Tyler Cook (cheville), n’a pas soutenu la comparaison face aux Warriors, s’inclinant 138-96.