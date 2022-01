Petite frayeur pour Stephen Curry

C’est une blessure au poignet gauche qui avait gâché la saison 2019/2020 de Stephen Curry. Voilà pourquoi sa chute en début de deuxième quart-temps face aux Bulls et son alerte à la main droite ont réveillé des souvenirs douloureux et logiquement inquiété.

« J’ai une sorte de syndrome de stress post-traumatique, sur ce qu’il s’est passé il y a deux ans », reconnait le MVP 2015 et 2016 pour ESPN. « Et dès que ça concerne la main, surtout la droite, on est inquiet. Mais les sensations sont vite revenues. J’ai mal, mais ça va aller. »

Curry a en effet terminé la rencontre à Chicago, largement remportée par les Warriors, avec 19 points à 7/15 au shoot en 28 minutes.

Plus de peur que de mal donc pour Curry et la franchise californienne, qui espère d’ailleurs revoir Draymond Green la semaine prochaine. Quant à Klay Thompson, qui n’a pas joué contre les Bulls afin souffler un peu après trois rencontres de suite, on devrait le revoir ce dimanche contre les Wolves.