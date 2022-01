Les Knicks retrouvent des couleurs au Madison Square Garden

Depuis le match de Noël facilement remporté face aux Hawks, déplumés par le Covid-19 à l’époque, les Knicks n’ont plus perdu à domicile, s’imposant sur le parquet du « MSG » face à Indiana et face à Boston grâce au « game winner » de RJ Barrett, puis cette semaine face à San Antonio et Dallas.

Alors qu’ils peinaient à se faire respecter à domicile durant les deux premiers mois de la saison (7-10), les Knicks montrent enfin les crocs dans leur arène.

« On bosse tous les jours, c’est juste ça » livrait ainsi Tom Thibodeau au New York Post. « On s’investit pour s’améliorer en tant qu’équipe, jouer dur chaque possession. On a connu une mauvaise passe, puis certains gars ont dû s’écarter de la rotation (à cause des mises à l’isolement). Maintenant on retrouve le rythme. Tout le monde joue bien dernièrement, on s’attèle encore à livrer 48 bonnes minutes. Mais on progresse des deux côtés du terrain. »

Comme le souligne justement « Thibs », les Knicks sont enfin au complet après une petite période de turbulences traversée courant décembre, durant laquelle RJ Barrett, Julius Randle, Nerlens Noel, Mitchell Robinson, Obi Toppin, Immanuel Quickley et Quentin Grimes ont tous rejoint l’isolement.

Maintenant que tout le monde est revenu, le groupe a retrouvé ses repères et cela se ressent positivement sur le parquet. « C’est assez compliqué de changer les combinaisons et d’insérer des gars différents dans le cinq majeur » constatait Evan Fournier. « Mais si on se concentre chacun sur notre job individuel, ça atténue l’impact que cela peut avoir sur le collectif. […] J’espère qu’on va pouvoir garder ce groupe (le cinq majeur actuel Burks/Fournier/Barrett/Randle/Robinson) pour un bout de temps, sans blessures ni Covid. »