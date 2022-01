Pascal Siakam s’éclate dans un rôle de « point forward »

La saison dernière a eu des airs de parcours du combattant pour les Raptors, particulièrement pour Pascal Siakam, qui en plus du déménagement contraint à Tampa et de résultats déprimants (27 victoires en 72 matchs), a bouclé le tout par une blessure à l’épaule.

Son retour cette saison a ainsi été retardé, un mal pour un bien pour lui et son équipe, puisque l’ailier-fort de Toronto est aujourd’hui de retour au sommet de son art, avec une ligne de stats complète, et un début janvier tonitruant, à 23.2 points, 9 rebonds, 6.2 passes décisives et 1.8 interception en moyenne sur six matchs.

Même si la série de six victoires de suite a pris fin face à Phoenix, le Camerounais s’est attiré les félicitations de l’entraîneur des Suns, Monty Williams, pour qui le co-leader des Raptors est de retour à son meilleur niveau.

« Si vous regardez sa ligne de stat ce soir, il est à 27 points, 7 rebonds et 7 passes. Ce sont des chiffres du calibre d’un joueur All-NBA. Il ne se contente pas de garder le ballon, il trouve ses gars et ce genre de choses. C’est un cauchemar parce que lorsqu’il prend le ballon pour aller au panier, il est simplement difficile à arrêter. Quand vous mettez des petits gars sur lui, il va plus haut, et quand vous mettez un gars plus grand, il va les prendre de vitesse. C’est un cauchemar pour les entraîneurs et les joueurs de la ligue », a expliqué le coach des Suns.

Précieux quand Fred VanVleet est pris en boîte

L’un des seuls points de satisfaction de la saison dernière pour Pascal Siakam a été l’amélioration de son sens de la passe, concrétisé par un exercice 2020/21 à 4.5 passes décisives, son record en carrière qu’il confirme sur ce début de saison (4.6 passes). Mieux, Pascal Siakam se transforme par séquences en meneur, notamment lorsque Fred VanVleet est sur le banc, un « process » que Nick Nurse a également appliqué sur Scottie Barnes cette saison.

« Ça me plaît. Je me souviens qu’à mon arrivée, les gens se moquaient toujours de moi quand je disais que je ne voulais pas être un intérieur traditionnel. J’ai travaillé et j’ai l’impression que plus j’ai d’expérience avec le basket, plus je m’améliore », a souligné l’intéressé.

Plus globalement, cette capacité de création aide l’équipe, même quand Fred VanVleet est sur le terrain.

« Ça me fait penser au match de Milwaukee où ils m’ont coupé du jeu et que je donnais le ballon à Pascal pour les laisser jouer à 4-contre-4″, a expliqué FVV. « On essaie de lui donner plus d’espace et d’opportunités, parce qu’il est vraiment dur à défendre en 1-contre-1. On s’entraide. Le fait qu’il soit davantage un créateur et qu’il ait le ballon en main aide mon jeu offensif. Ça donne le ton. On envisageait que les choses tourneraient de cette façon. C’est important pour notre équipe. En tant que leaders, on se doit d’être performants ».

Sur ce point, le tandem a clairement montré l’exemple. La prochaine étape pour bonifier le collectif de Nick Nurse passera par un « road-trip » de cinq matchs (Detroit, Milwaukee, Miami, Dallas et Washington).