Scottie Barnes testé au poste de meneur de jeu

Scottie Barnes n’en finit plus d’impressionner. Par son culot, son aspect « NBA ready » dans son jeu et son profil physique, et maintenant par sa polyvalence ! Parmi les surprises de ce début de saison pour la course de « Rookie of the Year », le poste 4 a été expérimenté en meneur cette nuit face à Sacramento !

Un changement radical qu’il a géré avec brio, de la même façon qu’il s’est acclimaté à la NBA, en un claquement de doigts. Nick Nurse a essayé de minimiser le risque, prenant sa décision après le repos alors que les Raptors bénéficiaient d’une avance confortable (+18), et que son rookie vivait une soirée compliquée à la finition (1/8 à l’arrivée). Il a ainsi pu rectifier le tir en réalisant six passes décisives.

« Oui, on a pris cette option, et il a été bon. Le fait de le placer en meneur ne faisait sans doute pas partie des notes d’avant-match, mais c’est arrivé comme ça, et j’ai senti qu’on pouvait le faire avec le groupe qu’il y avait sur le parquet. On s’attendait à ce qu’il mette un peu plus de pression sur Gary (Trent Jr) et Fred (VanVleet), avec des prises à deux ou des défenses un peu plus dures. Donc l’idée initiale était d’éloigner un peu Fred du ballon. Et lorsque Fred est sorti, on a continué à jouer comme ça », a expliqué Nick Nurse après le match.

Une corde supplémentaire à son arc

Ce n’est pas non plus une grande première puisque Scottie Barnes a montré qu’il avait cette capacité à courir ballon en main sur la transition, pour finir ou trouver un partenaire. On l’a aussi vu défendre sur Damian Lillard, avec sa mobilité et sa taille, à même de gêner le meneur de Portland.

Enfin, il s’est déjà distingué en délivrant 7 passes décisives plus tôt dans la saison face à Indiana. La deuxième mi-temps de la nuit n’a été qu’une étape de plus en ce sens, et Scottie Barnes s’en est plutôt bien sorti.

« Je l’ai trouvé bien. C’était même presque parfait, car il a fait quelques très bonnes passes sur lesquelles on n’a pas su capitaliser. Avec sa taille, ils ont essayé de le prendre plus haut sur le terrain, mais il a été très bon en trouvant ses coéquipiers. Il y a trois ou quatre occasions durant ce passage où le ballon aurait dû finir dans le cercle. Mais globalement, j’ai aimé. C’était intéressant », a ajouté coach Nurse.