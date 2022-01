Le GM des Wizards réclame encore de la patience

Avec les récents retours de Rui Hachimura et Thomas Bryant, les Wizards vont attaquer la seconde partie de la saison avec leur groupe au complet. Une situation qu’ils n’avaient plus connue depuis un an, et qui leur permettra de montrer l’étendue de leur potentiel après une première partie assez décevante.

Car après un début réussi (10 victoires en 13 matches), les joueurs de Washington ont été en souffrance et leur 9e place à l’Est (22 succès pour 20 revers) reflète assez bien leur niveau globalement moyen depuis quelques semaines.

Comme beaucoup d’autres formations, l’équipe de Washington est difficile à lire et reste très irrégulière. Ils peuvent battre le Jazz ou accrocher les Bulls, comme s’incliner face à Sacramento ou Houston.

« C’est difficile d’évaluer les choses depuis 14 ou 15 matches », reconnaît Tommy Sheppard, le GM des Wizards, pour The Athletic. « Je ne peux pas vraiment juger ces matches. On est en mode survie, avec un protocole et des tests au quotidien. L’équipe change d’un jour à l’autre. On a bien commencé, on a été dans le dur ensuite, comme toutes les équipes, ce n’est donc pas une excuse. On a fait des matches avec huit joueurs. Pour l’instant, entre ça et les absences de Hachimura et Bryant, le tableau était incomplet. »

Pas inquiet pour le duo Bradley Beal – Spencer Dinwiddie

Voilà pourquoi le dirigeant ne veut pas tirer de conclusions hâtives pour le moment. Il sait que son groupe a de grandes qualités, mais qu’il faut attendre encore quelques temps avant de les voir à l’œuvre. Surtout en défense.

« Il ne faut pas s’emballer, ni positivement ni négativement. On a des nouveaux joueurs, un nouveau coaching staff, donc ça prend du temps. Il faut être patient. Depuis le 8 décembre, quand Kyle Kuzma est entré dans le protocole sanitaire, ça a été une véritable tempête. On doit néanmoins être plus méticuleux et efficace en défense. C’est notre défi pour la seconde partie de la saison. »

Quid de l’association Bradley Beal – Spencer Dinwiddie, qui ne fonctionne pas ? La relation entre les deux joueurs n’est clairement pas trouvée et l’ancien de Brooklyn est en panne, avec un Wes Unseld Jr. qui veut le voir plus agressif, alors que le meneur de jeu souhaite, lui, faire tourner la balle.

« Je ne suis pas si inquiet que ça », répond Tommy Sheppard. « Dans combien de matches ont-ils véritablement été ensemble sur le parquet ? Pas autant que l’on ne l’aurait voulu (réponse : 25). Beal est un All-Star, un joueur All-NBA, et je pense que c’est facile de jouer à ces côtés. Spencer est complémentaire de Bradley. Donc, encore une fois, il faut être patient. Sauf erreur de ma part, Spencer a un contrat de trois saisons et pas de 40 matches. Ça prend du temps de construire quelque chose ensemble. Ils doivent trouver des solutions. 40 matches, ce n’est pas assez pour dire que ça ne marche pas. »