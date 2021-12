Le duo Spencer Dinwiddie – Bradley Beal en panne de magie chez les Wizards

Comme les Wizards, et les deux sont probablement liés, Spencer Dinwiddie a perdu le fil après un début de saison intéressant. Avec 17 points et 6 passes de moyenne sur ses 12 premiers matches, l’ancien de Brooklyn avait, dans un premier temps, réussi son intégration.

Car depuis, soit 13 rencontres, c’est bien plus compliqué avec 8.8 points par match à 33% de réussite au shoot, contre 43% sur son début d’exercice. Comme de son côté, Bradley Beal estime jouer « comme une merde », les Wizards se retrouvent avec un duo loin d’être aussi efficace que son potentiel devrait le permettre.

« On doit trouver un équilibre pour qu’ils puissent rester agressifs, non seulement pour marquer, mais pour créer le jeu », avance Wes Unseld Jr. au Washington Post, avant de s’attarder sur son meneur de jeu. « Je veux qu’il aille vers le cercle, c’est là qu’il est le meilleur. Oui, il peut aller au panier quand il le désire, mais doit le faire au bon moment, quand les joueurs sont au bon endroit. »

Ce n’est pas la première fois que le coach réclame de voir un Spencer Dinwiddie plus tranchant. Sauf que ce dernier trouve que son rôle n’est pas de marquer 20 ou 25 points, mais de faire tourner l’attaque des joueurs de la capitale.

« Le volume n’y est pas. Ce qui est déroutant, j’imagine, c’est que je shoote sept ou huit fois », décrit-il. « Et on me reproche de ne pas inscrire 20 points, mais qui fait ça ? On a un système offensif équilibré, donc chacun a entre huit et dix tirs, et entre deux et trois passes, sauf Beal, car c’est notre arme principale. On doit jouer comme ça. »

Bradley Beal a évacué ce problème de cohabitation entre lui et l’ancien de Brooklyn, en déclarant que « tout le monde doit s’adapter », et pas seulement ce duo. Mais force est de constater que cet aigle a deux têtes ne fonctionne pas très bien jusqu’à maintenant. C’est assez clair puisque les trois meilleurs matches du meneur ont eu lieu quand le All-Star n’était pas sur le parquet et quand Beal a brillé, son compère était soit absent, soit à côté de la plaque, comme mercredi soir à Sacramento (Beal 30 points, Dinwiddie 4…).

Un problème d’équilibre collectif ?

Les deux joueurs ne sont jamais ou presque performants en même temps. Est-ce parce que les Wizards ne veulent pas seulement s’appuyer sur eux, comme pour d’autres duos dans la ligue ou même pour la version Bradley Beal – Russell Westbrook la saison passée, qui étaient les patrons incontestés de Washington ?

« On a plein de forts duos dans la ligue : Damian Lillard et C.J. McCollum, Stephen Curry et Klay Thompson, DeRozan et Zach LaVine ou encore Jaylen Brown et Jayson Tatum », liste Spencer Dinwiddie. « Il faut le bon processus aussi. Si on décide d’équilibrer les choses, comme on le fait pour l’instant, ça me va. Je suis là pour faire ce qu’on me demande. Et si on nous demande d’être, avec Beal, sur la même longueur d’ondes, alors il faut une autre façon de jouer. »

Les deux extérieurs, en bons leaders qu’ils doivent être, vont-ils devoir se faire violence pour remettre les Wizards dans le bon sens après six défaites en sept matches ?

« On est testé et jusqu’à maintenant, on ne répond pas correctement », regrette Wes Unseld Jr, après la défaite contre les Kings, toujours pour le Washington Post. « Ma frustration, ce ne sont pas les défaites, c’est la façon avec laquelle on perd. L’esprit de compétition, la mentalité collective ne sont pas toujours là. Ma frustration est là. »

Bradley Beal a le même sentiment après ce revers où lui et ses coéquipiers ont coulé en dernier quart-temps. « Je suis inquiet car on doit avoir un sens du l’urgence plus fort dans les moments importants. On doit saisir que, le quatrième temps, c’est le moment où on gagne les matches. »