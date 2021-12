Wes Unseld Jr. veut voir un Spencer Dinwiddie plus agressif

La force des Wizards cette saison, par rapport aux années passées, c’est un collectif plus homogène avec plusieurs armes. Bradley Beal est moins isolé dès qu’il s’agit de marquer des points, mais parfois, cet équilibre des forces dilue les responsabilités.

Dans la défaite contre les Cavaliers, Spencer Dinwiddie a par exemple seulement tenté 6 shoots. C’est peu, mais ce n’est pas surprenant car l’ancien de Brooklyn a été discret ces derniers jours, ne forçant rien.

« Il doit être plus agressif, surtout en début de match », voudrait pourtant Wes Unseld Jr., pour NBC Sports. « Je sais qu’un meneur veut souvent faire tourner, impliquer tout le monde. Je pense qu’il peut faire les deux. J’aimerais qu’il soit un peu plus agressif. Je ne veux pas nécessairement qu’il cherche à shooter, mais qu’il attaque le cercle. »

Comme le coach avait glissé qu’il fallait poser la question à Dinwiddie, sur son manque d’agressivité, le joueur a été interrogé sur ce sujet.

« En dehors de Bradley Beal, on a un système qui est assez équilibré », explique-t-il. « On a des joueurs qui font le jeu, qui shootent, qui sont agressifs. Quand ils sont dedans, on essaie de les servir. Quand ils ne le sont pas, alors on fait le jeu. Voilà pourquoi j’ai parfois le ballon en fin de possession. »

Quand les choses tournent mal, comme contre Cleveland avec ce 19-0 encaissé, n’est-ce pas son rôle de prendre les commandes, avec Beal ? N’est-il pas parfois trop passif ?

« La saison est longue », conclut-il. « On parle seulement de volume de possessions. Je perds peu le ballon et quand on fait du pick-and-roll, je passe ou je shoote. Je ne suis pas inquiet sur ce sujet. »