Deuxième meilleur marqueur de la ligue depuis deux saisons, Bradley Beal n’est pourtant qu’à la 17e place de ce classement cette année. Avec « seulement » 22.5 points de moyenne par match, l’arrière des Wizards connaît sa plus petite saison en la matière depuis l’exercice 2015/16.

La superstar dispose pourtant d’un temps de jeu équivalent (environ 36 minutes) mais on note à la fois une réduction de son volume de tirs ainsi qu’une baisse d’efficacité.

Soulagé en attaque par les multiples arrivées de la dernière intersaison (Spencer Dinwiddie, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell…), il prend 19.5 tirs par match, contre 23 sur les deux années précédentes.

Le triple All-Star a dans le même temps perdu quatre points en pourcentage d’adresse (de 48.5% à 44.2%). Son sentiment sur cette saison ? « En toute honnêteté, je joue comme une merde cette année. Alors je ne vais pas m’asseoir et parler de deux autres gars qui ont vraiment aidé l’équipe », rétorque l’intéressé, initialement interrogé sur les performances de Spencer Dinwiddie et Montrezl Harrell. « Je vais d’abord mettre ça sur moi. Je dois être meilleur, mieux diriger, produire et mener l’équipe comme je le souhaite. »

Cela passe notamment par une meilleure gestion ballon en main. Avec 3.5 pertes de balle, il occupe la 10e place du classement des joueurs les plus gaspilleurs et n’en a jamais perdus autant dans sa carrière.

« C’est un ajustement pour s’habituer à savoir où nous sommes censés être, dans nos espaces. Parfois, je me fais prendre à dribbler entre deux gars », décrit l’arrière. « Il en est conscient, on en a parlé », complète son coach, Wes Unseld Jr. « C’est lié à la pression que les équipes exercent sur lui, les prises à deux, les ‘blitz’. Mais parfois, c’est juste de la négligence, le fait de jouer face à une foule, d’essayer de trop dribbler et d’en faire trop. Ce n’est pas parce qu’il est égoïste, il essaie de faire le jeu. »

Le positif est que malgré sa « méforme », Washington reste à la 7e place à l’Est avec 15 victoires pour 12 défaites. Après avoir démarré très fort (10-3), les hommes de la capitale ont toutefois perdu 9 de leurs 14 derniers matches.