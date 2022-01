À Chicago, la première victoire marquante dans la saison des Nets

Avant d’affronter les Bulls chez eux, Steve Nash avait donné un bon aperçu de l’état d’esprit de sa troupe. « Ils veulent obtenir une belle victoire face à Chicago parce qu’on a perdu deux fois contre eux (dont une défaite de 23 points début novembre). (Mais) je ne crois qu’on pense à la façon dont on joue face à toutes les équipes d’élite. » Pas encore du moins, aurait-il pu ajouter, sous-entendu que cette question se posera davantage au printemps prochain, à l’approche des choses sérieuses.

Avant ce match face à la meilleure équipe de l’Est, les Nets étaient en difficulté face à ces grosses écuries. Deux défaites contre les Bulls donc, idem face aux Bucks, des défaites face aux Warriors, Suns, Grizzlies et au Heat : c’est bien simple, les joueurs de New York ne s’étaient pas encore imposés (0-8) face à six des sept autres meilleures de la ligue (Brooklyn n’a pas encore affronté le Jazz).

Record de passes décisives

Forcément, cette victoire de 26 points des Nets, qui affichent un bilan de 13 victoires et 11 défaites face aux formations aux bilans positifs, peut rassurer. « C’était une belle performance. On espère que cela nous permettra d’atteindre le niveau supérieur. On se bagarre pour la première place à l’Est. Mais ce n’est pas facile, il faut répondre présent chaque soir », affiche le technicien après la rencontre.

Celui-ci a plus d’un motif de satisfaction à retenir de cette partie. Ne serait-ce que d’avoir pu disposer pour la deuxième fois cette saison de son monstre à trois têtes, Kevin Durant – James Harden – Kyrie Irving. Si ce dernier a été plus en retrait, les deux autres ont tourné à plein régime.

En plus de 52 points inscrits, à 13/23 aux tirs, les deux anciens coéquipiers du Thunder ont distribué 25 (!) des 35 passes décisives de l’équipe, leur meilleure perf’ cette saison. « On a fait preuve d’une détermination incroyable tout au long de la soirée » juge le meneur. « Nous étions dans ce rythme qui devient dangereux pour nos adversaires. Il va être difficile pour eux de faire des ajustements avec James, K et moi sur le terrain. »

Un bon moyen de rappeler que les trois hommes, depuis le montage de ce « Big Three », ont eu très peu d’occasions d’évoluer ensemble jusqu’ici. Et le refus de vaccination de Kyrie Irving ne permettra cette réunion que lors des matches à l’extérieur.

Pas de « message à envoyer » pour « KD »

« C’est de la folie depuis que je suis là, avec beaucoup de hauts et de bas », rappelle à juste titre James Harden. « La saison dernière, on a joué que 15 matchs ensemble, et cette année seulement deux. On n’a pas eu une vraie saison pour voir à quel point on peut être bons. On travaille là-dessus. »

Impossible pour autant de réduire la performance des Nets cette nuit, marqué par un incroyable « run » à cheval sur le troisième et le quatrième quart-temps, à ces superstars.

Le « supporting cast » a été à la hauteur, à l’instar du sniper Patty Mills (21 points), d’un Day’Ron Sharpe (20 points) à nouveau efficace sous le cercle ou des efforts défensifs de Blake Griffin.

Kevin Durant note que son équipe voulait rebondir après sa défaite deux jours plus tôt, face à des Blazers pourtant amputés de leurs meilleurs joueurs. « C’est bon de venir ici, dans environnement difficile, et d’obtenir la victoire », apprécie le meilleur marqueur de la ligue, avant de prévenir : « On n’essaie pas d’envoyer un message à la ligue. Qui s’en soucie ? On sait de quoi on est capable, il ne s’agit que de nous. Mais je suis certain que les gens ont regardé ce match ce soir… »