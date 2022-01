Le MVP de la nuit | Gordon Hayward, le roi de la feinte

C’était tout simplement la plus longue série de défaites entre deux franchises en NBA. Les Hornets restaient sur 16 revers d’affilée face aux Sixers, qu’ils n’avaient plus battus depuis novembre 2016. Plus de cinq ans de disette, qui ont pris fin cette nuit avec ce beau succès, 109-98, acquis à Philadelphie.

Discret cette saison, Gordon Hayward a sorti le très grand jeu avec 30 points, 7 passes, 4 rebonds et 3 interceptions, mais surtout une adresse impressionnante : 13 sur 16 aux tirs, dont 4 sur 4 à 3-points. L’ancien ailier du Jazz et des Celtics a débuté la rencontre par un 9 sur 9 aux tirs et à la pause, il en était déjà 22 points pour permettre aux Hornets de prendre 14 points d’avance.

« On l’avait dit à la vidéo, mais il a continué de le faire, et on a continué de sauter »

« J’ai eu quelques tirs faciles et je les ai mis dedans » répond modestement Hayward. En fait, l’ailier de Charlotte a donné une leçon de basket aux défenseurs par sa technique.

« Ce sont les feintes » explique Doc Rivers. « Je suis incapable de dire le nombre de feintes qu’il a fait, peut-être huit, avec des gars qui sautent de partout. On l’avait dit à la vidéo, mais il a continué de le faire, et on a continué de sauter. Sur beaucoup de ses tirs, on se rapprochait de lui, mais il faut rester près de lui. On savait que la balle allait revenir à lui sur des retours de passe, mais on a trop sauté. »

A l’instar d’un Carmelo Anthony ou d’un DeMar DeRozan, Hayward possède une technique parfaite pour briller à mi-distance, et cette nuit, les Sixers sont tombés dans le piège, avec toujours un temps de retard sur les rotations.

Mais pour Hayward, inutile de s’arrêter sur sa performance, ce qu’il retient, c’est la victoire.

« On en avait parlé avant le match. On s’était dit qu’on voulait mettre fin à cette série. C’est une grande victoire pour nous. Mais ça reste qu’une victoire » prévient-il alors que sa formation vient de battre deux fois les Bucks, et donc les Sixers.