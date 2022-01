Les Wolves trahis par leur suffisance

Quatre victoires de suite, et voilà que les Wolves se prennent pour la meilleure équipe de la NBA ! C’est un peu le ressenti de Chris Finch et de Karl-Anthony Towns, très déçus de la prestation de leur formation la nuit dernière à la Nouvelle Orléans. Face à un adversaire largement à leur portée, les Wolves ont joué le « lièvre » face à la « tortue » et forcément, ils… ont perdu !

« On a imaginé que ce serait facile » résume Chris Finch. « On cherche des raccourcis. Je ne crois pas qu’on sous-estime notre adversaire, et c’est davantage le fait qu’on a voulu prendre des raccourcis ».

Très frustré, Karl-Anthony Towns a la même analyse : « On s’est comporté comme s’il suffisait d’être sur le terrain pour gagner, et que ça allait être tranquille. Comme s’il suffisait de venir, d’avoir cinq victoires de suite, et c’est cool… Mais c’est la NBA, et il faut bosser pour y parvenir. Rien n’est acquis. On s’est comporté comme si on allait nous donner ce match. »

Pour Pat Beverley, les Wolves ont pensé qu’ils avaient atteint un certain niveau avec quatre victoires de suite, alors qu’ils ont vite oublié le profil de leurs adversaires…

« Les quatre derniers matches étaient des leurres… Les Clippers étaient diminués. Le Thunder est l’une des pires équipes de la NBA. Houston est l’une des pires équipes de la NBA. Résultat, on se retrouve dans la zone, à évidemment marquer beaucoup de points, et on se dit que c’est la recette pour gagner des matches. Sauf que ce n’est pas vrai. Notre recette a toujours été de bien défendre. »

« À chaque fois qu’on gagne trois, ou quatre matches de suite, on devient plus ou moins prétentieux »

Embarqué dans un match d’attaque, Minnesota était tout proche du hold-up, grâce notamment aux 20 points d’Anthony Edwards dans le dernier quart-temps. Mais l’intéressé s’en veut, et il reconnaît qu’il n’a pas abordé le match avec la bonne attitude.

« Je m’en veux. Je n’ai pas du tout joué, et cela aurait été différent si j’avais pris des tirs » explique-t-il à propos du premier quart-temps. « Je n’ai pas pris de tirs, je n’étais pas agressif, je n’ai rien créé. Je n’ai rien fait. J’étais absent. »

Une fois de plus, les Wolves se sont tirés une balle dans le pied, comme si les leçons du passé n’étaient toujours pas assimilées.

« On avait pourtant besoin de ce match » conclut Anthony Edwards. « À chaque fois qu’on gagne trois, ou quatre matches de suite, on devient plus ou moins prétentieux, et on perd notre humilité. On pense qu’on est devenu une super équipe, mais ce n’est toujours pas le cas ».