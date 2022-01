Un coloris spatial pour la Nike Air Zoom GT Jump

Envolez-vous avec la Nike Air Zoom GT Jump « Own Space » ! Tel pourrait être le slogan pour promouvoir le prochain coloris du dernier modèle de la série « Nike GT », un petit bijou qui a mis l’accent sur le confort, la résistance aux impacts et la verticalité. On y trouve notamment un système Zoom Air empilé au niveau de la semelle, une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur et une partie des semelles en Pebax.

Le thème « Own Space » colle donc plutôt bien, avec un modèle majoritairement noir et gris reflétant cet espace infini et une semelle intermédiaire noire mouchetée de gris. Le coloris « Own Space » devrait sortir après le coloris « China » précédemment dévoilé. Son prix reste en revanche inconnu.

(Via KicksOnFire)

