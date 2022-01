La Nike Air Zoom GT Jump revient avec un coloris « China »

La sortie de nouveaux coloris de la Nike Air Zoom GT Jump, dernière mouture de la série Nike GT (« Greater Than ») avec un fort accent mis sur le confort et l’amorti, a fait partie des événements de la fin d’année 2021.

La voici déjà de retour avec un nouveau coloris baptisé « China » pour démarrer l’année 2022 du bon pied et faire un clin d’œil au nouvel an chinois. Celui-ci est assez discret avec quelques motifs et inscriptions chinoises présents sur la tirette et la semelle intermédiaire. La tige apparaît en rose-orangé, superposée d’une « grille » blanche.

La paire sera disponible à partir du 1er février prochain, date du nouvel an chinois 2022, au prix de 175 dollars.

(Via KicksOnFire)

—

