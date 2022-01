Les Sixers désormais déterminés à échanger Tobias Harris en compagnie de Ben Simmons ?

Plus la « trade deadline » se rapproche, plus Ben Simmons a des chances de quitter Philadelphie. La piste la plus chaude ces derniers temps mène à Atlanta, les finalistes de conférence étant très décevants cette saison (12e place à l’Est avec 17 victoires pour 22 défaites) avec une défense toujours aussi permissive.

Comme John Collins est de plus en plus frustré, il y a donc peut-être un terrain d’entente à trouver…

Selon Marc Spears et Brian Windhorst, d’ESPN, les Sixers ont toutefois fait évoluer leur offre, en offrant désormais Tobias Harris en compagnie de Ben Simmons. Sauf que ce n’est pas nécessairement du goût d’Atlanta, qui serait intéressé par Ben Simmons, l’Australien pouvant ramener un équilibre défensif aux côtés de Trae Young, mais pas vraiment par l’ailier, d’autant qu’il y a du monde sur les postes 3/4 en Géorgie avec donc John Collins, mais également Cam Reddish, Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic ou encore De’Andre Hunter.

Surtout, le duo Ben Simmons – Tobias Harris pèse très lourd sur le plan financier. À eux deux, c’est ainsi plus de 190 millions de dollars (garantis) jusqu’en 2025 !

Pour Philadelphie, monter un échange pour récupérer un All-Star qui aide l’équipe à court terme est toujours aussi compliqué, et il va falloir que Daryl Morey soit sacrément ingénieux pour y parvenir dans les prochaines semaines.