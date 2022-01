Julius Randle et le public new-yorkais, l’amour vache

Il s’est excusé, et il a même dû payer une amende pour ses propos, mais Julius Randle va ramer pour reconquérir le Madison Square Garden. Devenu l’homme de la reconquête la saison passée, l’intérieur All-Star a raté son début de saison, et il n’a pas accepté d’être sifflé puis que le public réclame Obi Toppin à sa place. Il l’a fait savoir au Madison Square Garden par un geste puis dans la presse, et cette nuit, tout avait pourtant bien commencé.

Un stepback réussi, et Julius Randle réclame déjà le soutien du public. Et ça gronde dans les travées. Sauf que ce sera son seul panier du match, et l’ailier fort va vivre une soirée cauchemar avec seulement 2 points et un très vilain 1/7 aux tirs. Après un airball puis une balle perdue, le coquin public de New York l’a chambré et a repris son refrain préféré avec des « Obi Toppin, Obi Toppin »…

« Je ne suis pas là à regarder combien de points un joueur a mis, ou combien de rebonds il a pris… »

« Ecoutez, c’est un pro, et il va traverser tout ça » assure Tom Thibodeau. Le plus important, c’est de rester concentré sur le plan collectif, de faire son boulot, de se concentrer sur la victoire et son adversaire. Il faut être prêt, et comme ça on peut bien jouer. Et ensuite, quand on joue bien, on sait combien ces fans aiment cette équipe, et on les aime. Nos fans sont fantastiques. Il n’y a pas de meilleur endroit pour jouer dans la NBA. Je pense que tout le monde vous le dira. Mais en même temps, il y aura des compliments, il y aura des critiques, et il ne faut pas se laisser emporter par les uns ou les autres. »

Un discours policé pour arrondir les angles et apporter son soutien à son leader, qui prend tout de même 12 rebonds, et n’a pas cherché à trop en faire. « Il a trouvé les joueurs démarqués, et on s’est appuyé sur ça. C’est comme ça que je mesure la qualité de son match. Quel est son impact sur la victoire ? La victoire reste le plus important. Je ne suis pas là à regarder combien de points un joueur a mis, ou combien de rebonds il a pris… Ce que je veux savoir, c’est comment l’équipe s’est comportée lorsqu’il était sur le terrain. »

« Ce n’est pas comme si Julius ne faisait rien… »

Auteur de 18 points, Evan Fournier monte aussi au créneau pour défendre son leader. « Pour qu’on devienne l’équipe qu’on doit être, on a évidemment besoin que Julius soit agressif et qu’il marque des points. Son agressivité est très bonne, et on se doit de lui donner la balle aux endroits où il peut jouer son jeu. »

Même son de cloche chez RJ Barrett, chouchou du moment après son « buzzer beater » face aux Celtics et ses 31 points cette nuit face à San Antonio. « Ce n’est pas comme si Julius ne faisait rien… Il a attrapé tous les rebonds. Il nous a lancés vers des contre-attaques. Il en a fait beaucoup. Il nous a trouvés. Il m’a permis d’entrer dans le match aussi ».

Pour Tom Thibodeau, le plus important est de ne pas en faire une affaire personnelle. N’importe quel joueur passe par ces moments-là, et face au public new-yorkais, il faut avoir une carapace solide, et ne jamais répondre. Julius Randle l’a fait, et malgré ses excuses, il va devoir vivre avec.

« Je ne veux pas que quelqu’un se laisse entraîner dans des dilemmes personnels ou dans ce genre de choses » insiste le coach des Knicks. « Tout doit être centré sur l’équipe. Concentre-toi sur l’équipe, apporte tout ce que tu as à l’équipe, apporte de l’énergie à l’équipe, apporte de la dureté à l’équipe. Il y aura des hauts et des bas tout au long de l’année. Il faut être fort mentalement lorsque vous faites face à l’adversité. Tout le monde le fait, non ? C’est probablement la chose la plus importante dans la vie. Parfois ça va dans notre sens, parfois non. Il faut juste naviguer à travers tout ça. »